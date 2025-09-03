УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10920 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
2 857 5

Гілі показали будівлю Британської Ради у Києві, пошкоджену внаслідок атаки РФ. ФОТО

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який перебуває з візитом у Києві, побачив будівлю Британської Ради, пошкоджену під час російської атаки на столицю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Гілі біля пошкодженої будівлі Британської Ради в Києві

"Ми не поставимо під загрозу мир, забувши про війну. Війну, яку Путін продовжує вести. Сьогодні в Києві міністр оборони Джон Гілі на власні очі побачив шкоду, завдану Британській Раді російськими ударами минулого тижня, одними з найсмертоносніших за весь час війни", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Удар РФ по Києву: Рятувальні роботи завершено, загинуло 23 людини, доля 8 осіб залишається невідомою, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Станом на ранок 29 серпня кількість загиблих становить 23 людини. Аварійно-рятувальні роботи у Києві тривають.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Автор: 

Велика Британія (5755) Київ (20113) Гілі Джон (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То херня, вікна повибивало... Нехай покажуть будинки де цілі стояки (під'їзди) зруйновані...
показати весь коментар
03.09.2025 13:48 Відповісти
А до чого Гілі ті зруйновані Булдинки? Ті зруйновані будинки в Києві і по всій Україні потрібно показати начальнику дорожної бригади "великого крадівницства", який попри попередження тієї ж Великої Британії рити окопи і готуватися до війни, всі гроші витратив на асфальтоукладчики та розмінування наших мінних полів. Дав вказівки ДБР зняти всі клістрони, що купили попередники і зруйнувати наші програми по створенню системи ППО та ракетних програм.
показати весь коментар
03.09.2025 14:01 Відповісти
Ракетам та шахедам до дупи ті окопи.
показати весь коментар
03.09.2025 14:48 Відповісти
😭😱😩
показати весь коментар
03.09.2025 13:50 Відповісти
Європа і США , - які тоді "грали вар'ята, під назвою нейтралітет, - дозволяли Гітлеру і Сталіну творити політику загарбань і навіть у Мюнхені38 віддали Гітлеру частину території суверенної держави Чехословаччини: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Судетську область відокремлюють від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословаччини та передають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьому Рейху. Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці. Зі стола переговорів Мюнхен38 дісталися "об'їдки Польщі і Угорщині: "Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(1920%E2%80%941946) Королівства Угорщина."

Т.зв. ПРЕЦИДЕНТНЕ право в історії. Якщо Європа, - тепер колгосп Європа, -ніби сталінський колгосп Європа, - з кайданами на руках і ногах КОНСЕНСУАЛЬНОСТІ, перед першою світовою війною "довела себе" до насильства, то чому тепер Путіне не спробувати ? А Китаю те саме, але зі своїми сусідами, розпочавши з Тайваню.
показати весь коментар
03.09.2025 14:01 Відповісти
 
 