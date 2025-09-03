Гілі показали будівлю Британської Ради у Києві, пошкоджену внаслідок атаки РФ. ФОТО

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який перебуває з візитом у Києві, побачив будівлю Британської Ради, пошкоджену під час російської атаки на столицю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

"Ми не поставимо під загрозу мир, забувши про війну. Війну, яку Путін продовжує вести. Сьогодні в Києві міністр оборони Джон Гілі на власні очі побачив шкоду, завдану Британській Раді російськими ударами минулого тижня, одними з найсмертоносніших за весь час війни", - йдеться в повідомленні.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Станом на ранок 29 серпня кількість загиблих становить 23 людини. Аварійно-рятувальні роботи у Києві тривають.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.