Гилли показали здание Британского совета в Киеве, поврежденное в результате атаки РФ.. ФОТО
Министр обороны Великобритании Джон Гилли, который находится с визитом в Киеве, увидел здание Британского Совета, поврежденное во время российской атаки на столицу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.
"Мы не поставим под угрозу мир, забыв о войне. Войну, которую Путин продолжает вести. Сегодня в Киеве министр обороны Джон Гилли воочию увидел ущерб, нанесенный Британскому Совету российскими ударами на прошлой неделе, одними из самых смертоносных за все время войны", - говорится в сообщении.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
По состоянию на утро 29 августа количество погибших составляет 23 человека. Аварийно-спасательные работы в Киеве продолжаются.
В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
Т.зв. ПРЕЦИДЕНТНЕ право в історії. Якщо Європа, - тепер колгосп Європа, -ніби сталінський колгосп Європа, - з кайданами на руках і ногах КОНСЕНСУАЛЬНОСТІ, перед першою світовою війною "довела себе" до насильства, то чому тепер Путіне не спробувати ? А Китаю те саме, але зі своїми сусідами, розпочавши з Тайваню.