Гилли показали здание Британского совета в Киеве, поврежденное в результате атаки РФ.. ФОТО

Министр обороны Великобритании Джон Гилли, который находится с визитом в Киеве, увидел здание Британского Совета, поврежденное во время российской атаки на столицу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Гиля возле поврежденного здания Британского совета в Киеве

"Мы не поставим под угрозу мир, забыв о войне. Войну, которую Путин продолжает вести. Сегодня в Киеве министр обороны Джон Гилли воочию увидел ущерб, нанесенный Британскому Совету российскими ударами на прошлой неделе, одними из самых смертоносных за все время войны", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Удар РФ по Киеву: Спасательные работы завершены, погибло 23 человека, судьба 8 человек остается неизвестной, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

По состоянию на утро 29 августа количество погибших составляет 23 человека. Аварийно-спасательные работы в Киеве продолжаются.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

