Міністр оборони Великої Британії Гілі прибув до Києва. ВIДЕО

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прибув із візитом до Києва.

Про це повідомив глава Міноборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти. Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн", - зазначив він.

Читайте: Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України