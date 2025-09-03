Міністр оборони Великої Британії Гілі прибув до Києва. ВIДЕО
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прибув із візитом до Києва.
Про це повідомив глава Міноборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти. Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн", - зазначив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пильнуймо, за оманськими гнидами з Урядового кварталу, та помічниками ригоАНАЛІВ, з майбахами у ВРУ!!