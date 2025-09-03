РУС
Министр обороны Великобритании Гилли прибыл в Киев. ВИДЕО

Министр обороны Великобритании Джон Гили прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты. Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран", - отметил он.

Дякуємо Великій Британії за дієву підтримку Українців і України!!
Пильнуймо, за оманськими гнидами з Урядового кварталу, та помічниками ригоАНАЛІВ, з майбахами у ВРУ!!
