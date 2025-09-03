Министр обороны Великобритании Гилли прибыл в Киев. ВИДЕО
Министр обороны Великобритании Джон Гили прибыл с визитом в Киев.
Об этом сообщил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты. Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран", - отметил он.
