Министр обороны Великобритании Гилли прибыл в Киев. ВИДЕО

Министр обороны Великобритании Джон Гили прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты. Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран", - отметил он.

