Гилли провел беседу с партнерами о справедливом мире для Украины
В пятницу, 22 августа, министр обороны Великобритании Джон Гили провел телефонные разговоры с рядом коллег по обеспечению устойчивого и справедливого мира для Украины.
Об этом сообщило оборонное ведомство Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Джон Гили обсудил с партнерами наши текущие усилия, направленные на то, чтобы Украина заняла как можно более сильные позиции для обеспечения справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.
В Минобороны Великобритании отметили, что Лондон поддерживает Украину в ее сегодняшней борьбе и стремлении к миру.
Отмечается, что Гили пообщался с министрами обороны Турции, Италии, Финляндии, а также с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.
