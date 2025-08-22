РУС
Помощь Украине от Великобритании
Гилли провел беседу с партнерами о справедливом мире для Украины

В пятницу, 22 августа, министр обороны Великобритании Джон Гили провел телефонные разговоры с рядом коллег по обеспечению устойчивого и справедливого мира для Украины.

Об этом сообщило оборонное ведомство Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Джон Гили обсудил с партнерами наши текущие усилия, направленные на то, чтобы Украина заняла как можно более сильные позиции для обеспечения справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.

В Минобороны Великобритании отметили, что Лондон поддерживает Украину в ее сегодняшней борьбе и стремлении к миру.

Отмечается, что Гили пообщался с министрами обороны Турции, Италии, Финляндии, а также с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания готова разместить войска в Украине в случае прекращения огня, - Гилли

Великобритания Гилли Джон
Питаю весь час - що таке справедливий мир ? Хтось може пояснити ?
22.08.2025 19:18 Ответить
+1
Й коли буде пермир"я українці знову виберуть зеЄМАРОДЕРАТ - чому 6 а жму що він знищить до виборів усіх свої політичних опонентів .

ютуб - три години тому -

Шокированные адвокаты вышли из суда! Оказывается Порошенко "виновен в нападении рф"

https://www.youtube.com/@pryamiy
22.08.2025 19:19 Ответить
+1
Фантомас разбушевался
22.08.2025 19:20 Ответить
це жесть
22.08.2025 19:26 Ответить
часовню теж він развалив ?
22.08.2025 19:28 Ответить
Зусилля є тількі в одному - зброя та гроші на неї. Балаболів надпотужних у нас своїї повно.
22.08.2025 19:34 Ответить
Ну нет там смелых, хотя знают что делать. Именно в эти дни, пока нет чётких принятых решений и обязательств с подписями,, а Запад конечно нам помогает оружием. Именно сейчас дать максимум оружия, бк, всё что мы просили почти 3 года и снять ограничения на радиус доставки! Танки, дроны, истребители, даже выкупить всё совковое, которого много в 3 странах. Особенно где высокие технологии. Самые последние достижения пусть оставят себе. Ладно, обьяснимо. И уже отлично. При том опыте на сегодня ВСУ, сразу уравняются шансы с кацапами. Что позволит контратаковать. Именно это нам давно очень давно нужно. Хотя бы 40-50 км вырвать, на любом направлении. На юге так особенно. А уже потом за стол переговоров. Ведь скоро зима. И тварьё конечно шанс не упустят в эту зиму. Очень херово нам будет. Слишком ясно в чём.
22.08.2025 20:54 Ответить
 
 