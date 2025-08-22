Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України

У п'ятницю, 22 серпня, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі провів телефонні розмови з низкою колег щодо забезпечення стійкого та справедливого миру для України.

Про це повідомило обронне відомство Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Джон Гілі обговорив з партнерами наші поточні зусилля, спрямовані на те, щоб Україна зайняла якомога сильніші позиції для забезпечення справедливого і тривалого миру",- йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії наголосили, що Лондон підтримує Україну в її сьогоднішній боротьбі та прагненні до миру.

Зазначається, що Гілі поспілкувався з міністрами оборони Туреччини, Італії, Фінляндії, а також з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.

