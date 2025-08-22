УКР
Новини Допомога Україні від Британії
Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України

Гілі

У п'ятницю, 22 серпня, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі провів телефонні розмови з низкою колег щодо забезпечення стійкого та справедливого миру для України.

Про це повідомило обронне відомство Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Джон Гілі обговорив з партнерами наші поточні зусилля, спрямовані на те, щоб Україна зайняла якомога сильніші позиції для забезпечення справедливого і тривалого миру",- йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії наголосили, що Лондон підтримує Україну в її сьогоднішній боротьбі та прагненні до миру.

Зазначається, що Гілі поспілкувався з міністрами оборони Туреччини, Італії, Фінляндії, а також з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.

Велика Британія (5743) Гілі Джон (59)
Топ коментарі
+1
Питаю весь час - що таке справедливий мир ? Хтось може пояснити ?
показати весь коментар
22.08.2025 19:18 Відповісти
+1
Й коли буде пермир"я українці знову виберуть зеЄМАРОДЕРАТ - чому 6 а жму що він знищить до виборів усіх свої політичних опонентів .

ютуб - три години тому -

Шокированные адвокаты вышли из суда! Оказывается Порошенко "виновен в нападении рф"

https://www.youtube.com/@pryamiy
показати весь коментар
22.08.2025 19:19 Відповісти
+1
Фантомас разбушевался
показати весь коментар
22.08.2025 19:20 Відповісти
Ну це те саме що і зелені чоловічки були. Вроді окупанти по українським містам ходять але весь світ розказує що це патріотічніє отряди самооборони, аби тільки не визнавати війну бо прийдеться на Сосію санкції накладати
показати весь коментар
22.08.2025 19:23 Відповісти
А от і відповідь нам - дякую , Дональд
Трамп вважає, що Україні для миру з РФ доведеться прийняти угоду на умовах Москви, - Politico
показати весь коментар
22.08.2025 19:25 Відповісти
це жесть
показати весь коментар
22.08.2025 19:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iqUjG1pS2pQ
показати весь коментар
22.08.2025 19:20 Відповісти
часовню теж він развалив ?
показати весь коментар
22.08.2025 19:28 Відповісти
Зусилля є тількі в одному - зброя та гроші на неї. Балаболів надпотужних у нас своїї повно.
показати весь коментар
22.08.2025 19:34 Відповісти
Ну нет там смелых, хотя знают что делать. Именно в эти дни, пока нет чётких принятых решений и обязательств с подписями,, а Запад конечно нам помогает оружием. Именно сейчас дать максимум оружия, бк, всё что мы просили почти 3 года и снять ограничения на радиус доставки! Танки, дроны, истребители, даже выкупить всё совковое, которого много в 3 странах. Особенно где высокие технологии. Самые последние достижения пусть оставят себе. Ладно, обьяснимо. И уже отлично. При том опыте на сегодня ВСУ, сразу уравняются шансы с кацапами. Что позволит контратаковать. Именно это нам давно очень давно нужно. Хотя бы 40-50 км вырвать, на любом направлении. На юге так особенно. А уже потом за стол переговоров. Ведь скоро зима. И тварьё конечно шанс не упустят в эту зиму. Очень херово нам будет. Слишком ясно в чём.
показати весь коментар
22.08.2025 20:54 Відповісти
 
 