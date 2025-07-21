Впродовж двох місяців Британія надала Україні боєприпасів до ППО та артилерії на £150 млн

Упродовж останніх двох місяців Велика Британія поставила Україні боєприпасів до систем ППО та артилерії на суму понад 150 мільйонів фунтів.

Про це йдеться на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Впродовж останніх двох місяців до України було доставлено боєприпаси до ППО та артилерії обсягом понад 150 млн фунтів, на тлі збільшення закупівель сотень ракет для ППО та тисяч артилерійських снарядів для України", - сказано в повідомленні.

У заяві йдеться, що цьогоріч уряд Британії витратить близько 700 млн фунтів на закупівлю боєприпасів для систем ППО та артилерії, включно з уже поставленим озброєнням на £150 млн.

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Також кошти підуть на закупівлю додаткових дронів, на контракти для обслуговування та ремонту британської зброї, наданої раніше Україні.

"Оскільки Путін останніми тижнями неодноразово здійснював найінтенсивніші бомбардування українських міст від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, Велика Британія разом зі США та європейськими країнами активізує поставки критично важливої протиповітряної оборони", - сказано в заяві уряду Британії.

В уряді Британії нагадали, що у травні Лондон підписав угоду з Україною про надання додаткової військової підтримки на £2,26 млрд, яка буде погашена за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. Дві третини цих коштів були виділені на закупівлю зброї та боєприпасів протягом двох місяців.

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