Зеленський та Стармер обговорили додаткове фінансування Британією виробництва дронів-перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 7 липня.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними", - зазначив він.

Стармер висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів.

"Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів.

Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн". Захисту життя має бути більше", - додав Зеленський.

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