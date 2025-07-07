Зеленський та Стармер обговорили додаткове фінансування Британією виробництва дронів-перехоплювачів
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 7 липня.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними", - зазначив він.
Стармер висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів.
"Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів.
Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн". Захисту життя має бути більше", - додав Зеленський.
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Швейцарська технологічна компанія Polus Tech заснована 2016 року Нівом Кармі. Він ветеран ізраїльської розвідки і один із засновників компанії NSO Group - розробника ПЗ Pegasus, призначеного для кіберстеження. Кармі покинув NSO і створив Polus Tech для цивільних застосувань.
Компанія Polus Tech розробила інноваційні ШІ-сенсори, які можна встановлювати на дрони для виявлення цілей за радіосигналами мобільних телефонів. Спочатку технологія створювалася для пошуково-рятувальних операцій. Системи Polus Tech вже використовували під час порятунку людей під час повеней в Індонезії та Європі, під час ліквідації наслідків тропічного циклону Альфред. ШІ-сенсори допомагають знаходити людей, які навіть втратили свідомість, завдяки аналізу сигналів їхніх мобільних пристроїв.
Після 7 жовтня Polus Tech почала адаптувати технологію для військових застосувань. Компанія веде переговори з Міністерством оборони Ізраїлю про виведення продукції на ринок для західних армій.
Комплексна система включає радіоперехоплення, оптичні камери і розумний менеджер місій. Дрони літають на висоті понад кілометр - досить високо, щоб уникнути перехоплення, але досить низько для роботи простих камер.
На думку експертів «Глобс», технологія може використовувати IMSI-пастки - пристрої, які «прикидаються» базовими