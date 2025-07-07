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Зеленский и Стармер обсудили дополнительное финансирование Великобританией производства дронов-перехватчиков

Зеленский и Стармер провели беседу 7 июля

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 7 июля.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоординировали нашу совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными", - отметил он.

Стармер выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов.

"Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков.

Договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайн". Защиты жизни должно быть больше", - добавил Зеленский.

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Автор: 

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Компанія Polus Tech веде переговори з Міністерством оборони Ізраїлю про впровадження системи ШІ-сенсорів на дронах. Система перехоплює мобільні переговори і визначає цілі в реальному часі.

Швейцарська технологічна компанія Polus Tech заснована 2016 року Нівом Кармі. Він ветеран ізраїльської розвідки і один із засновників компанії NSO Group - розробника ПЗ Pegasus, призначеного для кіберстеження. Кармі покинув NSO і створив Polus Tech для цивільних застосувань.

Компанія Polus Tech розробила інноваційні ШІ-сенсори, які можна встановлювати на дрони для виявлення цілей за радіосигналами мобільних телефонів. Спочатку технологія створювалася для пошуково-рятувальних операцій. Системи Polus Tech вже використовували під час порятунку людей під час повеней в Індонезії та Європі, під час ліквідації наслідків тропічного циклону Альфред. ШІ-сенсори допомагають знаходити людей, які навіть втратили свідомість, завдяки аналізу сигналів їхніх мобільних пристроїв.

Після 7 жовтня Polus Tech почала адаптувати технологію для військових застосувань. Компанія веде переговори з Міністерством оборони Ізраїлю про виведення продукції на ринок для західних армій.

Комплексна система включає радіоперехоплення, оптичні камери і розумний менеджер місій. Дрони літають на висоті понад кілометр - досить високо, щоб уникнути перехоплення, але досить низько для роботи простих камер.

На думку експертів «Глобс», технологія може використовувати IMSI-пастки - пристрої, які «прикидаються» базовими
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07.07.2025 17:45 Ответить
 
 