Зеленский и Стармер обсудили дополнительное финансирование Великобританией производства дронов-перехватчиков
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 7 июля.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Скоординировали нашу совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными", - отметил он.
Стармер выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов.
"Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков.
Договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайн". Защиты жизни должно быть больше", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Швейцарська технологічна компанія Polus Tech заснована 2016 року Нівом Кармі. Він ветеран ізраїльської розвідки і один із засновників компанії NSO Group - розробника ПЗ Pegasus, призначеного для кіберстеження. Кармі покинув NSO і створив Polus Tech для цивільних застосувань.
Компанія Polus Tech розробила інноваційні ШІ-сенсори, які можна встановлювати на дрони для виявлення цілей за радіосигналами мобільних телефонів. Спочатку технологія створювалася для пошуково-рятувальних операцій. Системи Polus Tech вже використовували під час порятунку людей під час повеней в Індонезії та Європі, під час ліквідації наслідків тропічного циклону Альфред. ШІ-сенсори допомагають знаходити людей, які навіть втратили свідомість, завдяки аналізу сигналів їхніх мобільних пристроїв.
Після 7 жовтня Polus Tech почала адаптувати технологію для військових застосувань. Компанія веде переговори з Міністерством оборони Ізраїлю про виведення продукції на ринок для західних армій.
Комплексна система включає радіоперехоплення, оптичні камери і розумний менеджер місій. Дрони літають на висоті понад кілометр - досить високо, щоб уникнути перехоплення, але досить низько для роботи простих камер.
На думку експертів «Глобс», технологія може використовувати IMSI-пастки - пристрої, які «прикидаються» базовими