Зеленский и Стармер обсудили дополнительное финансирование Великобританией производства дронов-перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 7 июля.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоординировали нашу совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными", - отметил он.

Стармер выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов.

"Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков.

Договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайн". Защиты жизни должно быть больше", - добавил Зеленский.

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