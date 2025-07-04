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Новости Встреча коалиции желающих
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Встреча "Коалиции желающих" по Украине состоится на следующей неделе в Великобритании, - Politico

Встреча

В четверг, 10 июля, на полях французско-британского саммита Великобритания будет принимать встречу "Коалиции желающих" в поддержку Украины.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам представителя Елисейского дворца, некоторые лидеры, в частности президент Украины Владимир Зеленский, присоединятся к встрече дистанционно из Рима, где он будет участвовать в конференции в поддержку Украины.

"Состоится саммит "Коалиции желающих" во главе с президентом (Франции) и премьер-министром (Великобритании). На повестке дня - как поддержать боеспособность Украины, как усилить давление на Россию и как продолжить работу над следующими шагами", - сказал один из чиновников.

Также читайте: Коалиция желающих проведет новую встречу в ближайшее время, - Мерц

Также издание отмечает, что на этом этапе непонятно, какие лидеры коалиции, включающей более тридцати стран, поедут в Великобританию.

"Коалицию желающих" возглавляют Франция и Великобритания, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине в случае прекращения огня между Россией и Украиной. Она не собиралась с марта из-за разногласий относительно любой военной поддержки со стороны США и необходимости поддержки Вашингтоном возможного развертывания войск в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Великобритания считают, что развертывание западных войск в Украине до сих пор возможно, - FT

Автор: 

Великобритания (5049) Коалиция желающих (17)


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Если Владимир Александрович туда чкурнет
То по Киеву снова так навалят - мама,не горюй
Явно кацапы подстраиваются под график Володимира Александровича
Берегут БУБОЧКУ!!!!
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04.07.2025 16:55 Ответить
я так розумію, у зе!поца абонемент на вояжи по європам.
як тільки, його попереджують про атаку, зе!гундос миттєво зникає з україни і вже щось там з кимось обговорює.
тим більше, все сплачено українцями, наперед: все включено преміум.
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04.07.2025 17:01 Ответить
якщо кацапи харкают слюною то зеленський робе все вирно
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04.07.2025 17:42 Ответить
У четвер, 10 липня, на полях французько-британського саміту Велика Британія прийматиме 100500 ту зустріч "Коаліції охочих" на підтримку України. Присутність всіх дармоїдів обов'язкова
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04.07.2025 17:47 Ответить
 
 