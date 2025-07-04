Встреча "Коалиции желающих" по Украине состоится на следующей неделе в Великобритании, - Politico
В четверг, 10 июля, на полях французско-британского саммита Великобритания будет принимать встречу "Коалиции желающих" в поддержку Украины.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Так, по словам представителя Елисейского дворца, некоторые лидеры, в частности президент Украины Владимир Зеленский, присоединятся к встрече дистанционно из Рима, где он будет участвовать в конференции в поддержку Украины.
"Состоится саммит "Коалиции желающих" во главе с президентом (Франции) и премьер-министром (Великобритании). На повестке дня - как поддержать боеспособность Украины, как усилить давление на Россию и как продолжить работу над следующими шагами", - сказал один из чиновников.
Также издание отмечает, что на этом этапе непонятно, какие лидеры коалиции, включающей более тридцати стран, поедут в Великобританию.
"Коалицию желающих" возглавляют Франция и Великобритания, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине в случае прекращения огня между Россией и Украиной. Она не собиралась с марта из-за разногласий относительно любой военной поддержки со стороны США и необходимости поддержки Вашингтоном возможного развертывания войск в Украине.
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То по Киеву снова так навалят - мама,не горюй
Явно кацапы подстраиваются под график Володимира Александровича
Берегут БУБОЧКУ!!!!
як тільки, його попереджують про атаку, зе!гундос миттєво зникає з україни і вже щось там з кимось обговорює.
тим більше, все сплачено українцями, наперед: все включено преміум.