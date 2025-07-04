УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12730 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч коаліції охочих
344 4

Зустріч "Коаліції охочих" щодо України відбудеться наступного тижня у Великій Британії, - Politico

Зустріч

У четвер, 10 липня, на полях французько-британського саміту Велика Британія прийматиме зустріч "Коаліції охочих" на підтримку України.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами представника Єлисейського палацу, деякі лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський, долучаться до зустрічі дистанційно з Риму, де він братиме участь у конференції на підтримку України.

"Відбудеться саміт "Коаліції охочих" на чолі з президентом (Франції) і прем'єр-міністром (Великої Британії). На порядку денному - як підтримати боєздатність України, як посилити тиск на Росію та як продовжити роботу над наступними кроками", - сказав один із чиновників.

Також читайте: Коаліція охочих проведе нову зустріч найближчим часом, - Мерц

Також видання зазначає, що на цьому етапі незрозуміло, які лідери коаліції, що включає понад тридцять країн, поїдуть до Великої Британії.

"Коаліцію охочих" очолюють Франція та Велика Британія, щоб надати гарантії безпеки Україні у разі припинення вогню між Росією та Україною. Вона не збиралася з березня через розбіжності щодо будь-якої військової підтримки з боку США та необхідності підтримки Вашингтоном можливого розгортання військ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція та Британія вважають, що розгортання західних військ в Україні досі можливе, - FT

Автор: 

Велика Британія (5690) Коаліція охочих (17)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если Владимир Александрович туда чкурнет
То по Киеву снова так навалят - мама,не горюй
Явно кацапы подстраиваются под график Володимира Александровича
Берегут БУБОЧКУ!!!!
показати весь коментар
04.07.2025 16:55 Відповісти
я так розумію, у зе!поца абонемент на вояжи по європам.
як тільки, його попереджують про атаку, зе!гундос миттєво зникає з україни і вже щось там з кимось обговорює.
тим більше, все сплачено українцями, наперед: все включено преміум.
показати весь коментар
04.07.2025 17:01 Відповісти
якщо кацапи харкают слюною то зеленський робе все вирно
показати весь коментар
04.07.2025 17:42 Відповісти
У четвер, 10 липня, на полях французько-британського саміту Велика Британія прийматиме 100500 ту зустріч "Коаліції охочих" на підтримку України. Присутність всіх дармоїдів обов'язкова
показати весь коментар
04.07.2025 17:47 Відповісти
 
 