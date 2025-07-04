Зустріч "Коаліції охочих" щодо України відбудеться наступного тижня у Великій Британії, - Politico

У четвер, 10 липня, на полях французько-британського саміту Велика Британія прийматиме зустріч "Коаліції охочих" на підтримку України.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами представника Єлисейського палацу, деякі лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський, долучаться до зустрічі дистанційно з Риму, де він братиме участь у конференції на підтримку України.

"Відбудеться саміт "Коаліції охочих" на чолі з президентом (Франції) і прем'єр-міністром (Великої Британії). На порядку денному - як підтримати боєздатність України, як посилити тиск на Росію та як продовжити роботу над наступними кроками", - сказав один із чиновників.

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Також видання зазначає, що на цьому етапі незрозуміло, які лідери коаліції, що включає понад тридцять країн, поїдуть до Великої Британії.

"Коаліцію охочих" очолюють Франція та Велика Британія, щоб надати гарантії безпеки Україні у разі припинення вогню між Росією та Україною. Вона не збиралася з березня через розбіжності щодо будь-якої військової підтримки з боку США та необхідності підтримки Вашингтоном можливого розгортання військ в Україні.

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