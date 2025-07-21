В течение двух месяцев Великобритания предоставила Украине боеприпасов для ПВО и артиллерии на £150 млн
В течение последних двух месяцев Великобритания поставила Украине боеприпасов к системам ПВО и артиллерии на сумму более 150 миллионов фунтов.
Об этом говорится на сайте британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение последних двух месяцев в Украину были доставлены боеприпасы к ПВО и артиллерии объемом более 150 млн фунтов, на фоне увеличения закупок сотен ракет для ПВО и тысяч артиллерийских снарядов для Украины", - сказано в сообщении.
В заявлении говорится, что в этом году правительство Великобритании потратит около 700 млн фунтов на закупку боеприпасов для систем ПВО и артиллерии, включая уже поставленное вооружение на £150 млн.
Также средства пойдут на закупку дополнительных дронов, на контракты для обслуживания и ремонта британского оружия, предоставленного ранее Украине.
"Поскольку Путин в последние недели неоднократно осуществлял интенсивные бомбардировки украинских городов с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, Великобритания вместе с США и европейскими странами активизирует поставки критически важной противовоздушной обороны", - говорится в заявлении правительства Великобритании.
В правительстве Британии напомнили, что в мае Лондон подписал соглашение с Украиной о предоставлении дополнительной военной поддержки на £2,26 млрд, которая будет погашена за счет средств, полученных от замороженных российских активов. Две трети этих средств были выделены на закупку оружия и боеприпасов в течение двух месяцев.
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