Почти £1,7 миллиарда на закупку оружия Украина привлечет от Великобритании, - Шмыгаль
Кабинет министров Украины принял решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Речь идет о комплексах ЗРК, а также легких многоцелевых ракетах.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 июня, передает Цензор.НЕТ.
"Украина привлечет почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение приняли на заседании правительства", - сообщил Шмыгаль.
Что приобретут на эти средства?
За эти средства планируют приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит противовоздушную оборону Украины и способность остановить врага.
Также Великобритания объявила рекордную помощь по поставкам дронов: речь идет о 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников уже в этом году.
"Благодарны нашим британским партнерам за чрезвычайную поддержку, которая помогает нам приблизить справедливый мир", - написал Шмыгаль.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3557317
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