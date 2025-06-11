Почти £1,7 миллиарда на закупку оружия Украина привлечет от Великобритании, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины принял решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Речь идет о комплексах ЗРК, а также легких многоцелевых ракетах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Украина привлечет почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение приняли на заседании правительства", - сообщил Шмыгаль.

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Что приобретут на эти средства?

За эти средства планируют приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит противовоздушную оборону Украины и способность остановить врага.

Также Великобритания объявила рекордную помощь по поставкам дронов: речь идет о 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников уже в этом году.

"Благодарны нашим британским партнерам за чрезвычайную поддержку, которая помогает нам приблизить справедливый мир", - написал Шмыгаль.

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