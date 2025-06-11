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Новости Помощь Украине от Великобритании
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Почти £1,7 миллиарда на закупку оружия Украина привлечет от Великобритании, - Шмыгаль

заседание правительства

Кабинет министров Украины принял решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Речь идет о комплексах ЗРК, а также легких многоцелевых ракетах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Украина привлечет почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение приняли на заседании правительства", - сообщил Шмыгаль.

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Что приобретут на эти средства?

За эти средства планируют приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит противовоздушную оборону Украины и способность остановить врага.

Также Великобритания объявила рекордную помощь по поставкам дронов: речь идет о 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников уже в этом году.

"Благодарны нашим британским партнерам за чрезвычайную поддержку, которая помогает нам приблизить справедливый мир", - написал Шмыгаль.

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Автор: 

Великобритания (5027) оружие (10269) Шмыгаль Денис (2726) ЗРК (213)


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А від ФША і ТАКО - 0 цілих хрін десятих
Згадуйте про це , українці, наступного разу колу чергове трампіське-лайно спробує вам втирати про погану Європу
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11.06.2025 14:58 Ответить
Круто.Добре що єрмак агенцію оборонни закупівель підімняв.
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11.06.2025 15:02 Ответить
"Залучить" - то хтрожд-й вираз що означає - візьме в борг. Віддаватимуть наші діти і онуки. Це попри те, що ці шмигалі половину розкрадуть.
Не можна їм давати живі гроші!
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11.06.2025 15:14 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі. Якщо можна, то зброєю.

Військова частина Нацгвардії Сумщини закупила обладнання для розгону демонстрантів на 54 млн грн. ДОКУМЕНТ
Джерело: https://censor.net/ua/n3557317
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11.06.2025 15:57 Ответить
це, що б кацапам зі своїм не їхати. на місці все підготовлено.
і будьте впевнені, клименко про це взагалі не знає і перший раз чує від журналістів.
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11.06.2025 16:01 Ответить
тобто 40%+ десь зникнуть в довгому ланцюгу прокладок та офшорів.
на фронті нічого не зміниться!
снарядів не вистачає.
дронів не вистачає.
воюйте в штикову!
тцк, вам в поміч.....
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11.06.2025 15:59 Ответить
 
 