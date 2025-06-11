Майже £1,7 мільярда на закупівлю зброї Україна залучить від Британії, - Шмигаль
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Йдеться про комплекси ЗРК, а також легкі багатоцільові ракети.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду", - повідомив Шмигаль.
Що придбають на ці кошти?
За ці кошти планують придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить протиповітряну оборону України та здатність зупинити ворога.
Також Велика Британія оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів: йдеться про 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року.
"Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир", - написав Шмигаль.
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