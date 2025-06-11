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Новини Допомога Україні від Британії
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Майже £1,7 мільярда на закупівлю зброї Україна залучить від Британії, - Шмигаль

засідання уряду

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Йдеться про комплекси ЗРК, а також легкі багатоцільові ракети.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду", - повідомив Шмигаль.

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Що придбають на ці кошти?

За ці кошти планують придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить протиповітряну оборону України та здатність зупинити ворога.

Також Велика Британія оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів: йдеться про 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року.

"Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир", - написав Шмигаль.

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Автор: 

Велика Британія (5663) зброя (7540) Шмигаль Денис (4648) ЗРК (217)


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А від ФША і ТАКО - 0 цілих хрін десятих
Згадуйте про це , українці, наступного разу колу чергове трампіське-лайно спробує вам втирати про погану Європу
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11.06.2025 14:58 Відповісти
Круто.Добре що єрмак агенцію оборонни закупівель підімняв.
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11.06.2025 15:02 Відповісти
"Залучить" - то хтрожд-й вираз що означає - візьме в борг. Віддаватимуть наші діти і онуки. Це попри те, що ці шмигалі половину розкрадуть.
Не можна їм давати живі гроші!
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11.06.2025 15:14 Відповісти
 
 