Майже £1,7 мільярда на закупівлю зброї Україна залучить від Британії, - Шмигаль

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Йдеться про комплекси ЗРК, а також легкі багатоцільові ракети.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду", - повідомив Шмигаль.

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Що придбають на ці кошти?

За ці кошти планують придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить протиповітряну оборону України та здатність зупинити ворога.

Також Велика Британія оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів: йдеться про 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року.

"Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир", - написав Шмигаль.

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