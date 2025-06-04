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Новини Засідання Рамштайну Навчання українських військових у Великій Британії
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Велика Британія збільшить кількість тренувань українських військових на 20%, - Гілі

навчання,британія

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про намір збільшити кількість тренувань українських військових на 20%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми минулого року тренували українських військовослужбовців в Англії, і ми далі будемо збільшувати кількість тренувань на 20%. Ми проводитимемо тренування як у Сполученому Королівстві, так і в інших країнах", — сказав Гілі після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Велика Британія підготувала понад 45 тисяч українських новобранців у рамках операції Interflex. Ця програма, що розпочалася в червні 2022 року, стала найбільшою військовою навчальною ініціативою на британській землі з часів Другої світової війни.

Гілі підкреслив, що розширення програми підготовки є відповіддю на продовження агресії з боку Росії та необхідністю забезпечити мир у майбутньому.

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Автор: 

Велика Британія (5658) Гілі Джон (50)


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м ля зброю нормальну дайте ( літаки томагавки , то що , а не штурмовиків тренувати , які гинуть на 0 майже всі
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04.06.2025 22:53 Відповісти
літакі шкода їм, а ракети поштучно виробляють мало у них їх ..та й коаліція охочих видно закінчиться на цьому етапі, сумно але якось так ..
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04.06.2025 23:05 Відповісти
Дякуємо.
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05.06.2025 00:02 Відповісти
 
 