Велика Британія збільшить кількість тренувань українських військових на 20%, - Гілі
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про намір збільшити кількість тренувань українських військових на 20%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ми минулого року тренували українських військовослужбовців в Англії, і ми далі будемо збільшувати кількість тренувань на 20%. Ми проводитимемо тренування як у Сполученому Королівстві, так і в інших країнах", — сказав Гілі після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Велика Британія підготувала понад 45 тисяч українських новобранців у рамках операції Interflex. Ця програма, що розпочалася в червні 2022 року, стала найбільшою військовою навчальною ініціативою на британській землі з часів Другої світової війни.
Гілі підкреслив, що розширення програми підготовки є відповіддю на продовження агресії з боку Росії та необхідністю забезпечити мир у майбутньому.
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