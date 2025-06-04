Велика Британія збільшить кількість тренувань українських військових на 20%, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про намір збільшити кількість тренувань українських військових на 20%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми минулого року тренували українських військовослужбовців в Англії, і ми далі будемо збільшувати кількість тренувань на 20%. Ми проводитимемо тренування як у Сполученому Королівстві, так і в інших країнах", — сказав Гілі після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Велика Британія підготувала понад 45 тисяч українських новобранців у рамках операції Interflex. Ця програма, що розпочалася в червні 2022 року, стала найбільшою військовою навчальною ініціативою на британській землі з часів Другої світової війни.

Гілі підкреслив, що розширення програми підготовки є відповіддю на продовження агресії з боку Росії та необхідністю забезпечити мир у майбутньому.

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