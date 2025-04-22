Стармер з прем’єром Нової Зеландії Ліксоном відвідали українських військових у Британії: Українці воюють у надзвичайно аморальній війні РФ
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із прем’єром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном відвідав військову базу на заході Англії, де триває підготовка українських військових.
Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Стармер звернувся до військовослужбовців Великої Британії, Нової Зеландії та України, висловивши глибоку повагу до стійкості українців.
"Це вже вдруге, коли я приїжджаю, щоб побачити цю підготовку для передової в Україні, і, як і минулого разу, я відчуваю надзвичайне захоплення", - зазначив британський прем’єр.
Його візит став також нагодою для поглиблення оборонного партнерства між Британією та Новою Зеландією.
Крістофер Лаксон зі свого боку назвав українських воїнів "глибоко надихаючими" та "героями", які борються у "надзвичайно несправедливій, незаконній і аморальній війні, розв’язаній Росією".
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Сера Кір Родні Стармера - колишнього королівського адвоката, головного державного обвинувача Королівської прокурорської служби з 2008 до 2013 року, депутата парламенту з 2015 року, лицар-командор Ордену Бані з 2014 року (отримав титул «сер» перед особистим ім'ям)...
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