Стармер готує збройову угоду з ЄС, - The Times

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчим часом може укласти велику торговельну угоду з ЄС, яка яка передбачатиме дозвіл британським компаніям продавати зброю союзникам в країни ЄС.

Про це повідомляє The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За інформацією видання, у разі укладення угоди британські фірми зможуть брати участь у торгах на отримання нового оборонного фонду ЄС у розмірі 150 млрд євро.

Також читайте: Велика Британія збільшує виробництво вибухівки та 155-мм снарядів, - The Times

Газета зазначає, що прем'єр-міністр Великої Британії прагне послабити торговельні бар'єри з Брюсселем.

Із цією метою він проведе саміт ЄС - Велика Британія 19 травня в Лондоні, повідомляє видання.