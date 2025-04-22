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Новини Британія продаватиме зброю ЄС
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Стармер готує збройову угоду з ЄС, - The Times

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчим часом може укласти велику торговельну угоду з ЄС, яка яка передбачатиме дозвіл британським компаніям продавати зброю союзникам в країни ЄС.

Про це повідомляє The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За інформацією видання, у разі укладення угоди британські фірми зможуть брати участь у торгах на отримання нового оборонного фонду ЄС у розмірі 150 млрд євро.

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Газета зазначає, що прем'єр-міністр Великої Британії прагне послабити торговельні бар'єри з Брюсселем.

Із цією метою він проведе саміт ЄС - Велика Британія 19 травня в Лондоні, повідомляє видання.

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Велика Британія (5590) зброя (7466) Євросоюз (13408) Стармер Кір (189)


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22.04.2025 09:50 Відповісти
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22.04.2025 10:01 Відповісти
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22.04.2025 10:04 Відповісти
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22.04.2025 09:51 Відповісти
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22.04.2025 10:03 Відповісти
 
 