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Новини Виробництво зброї країнами НАТО
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Велика Британія збільшує виробництво вибухівки та 155-мм снарядів, - The Times

Британія нарощує виробництво вибухівки і 155-мм снарядів

Велика Британія хоче відмовитися від залежності від США і Франції в питаннях боєприпасів, тому має намір значно збільшити виробництво вибухівки та наростити виробництво 155-мм снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

За даними видання, оборонна компанія BAE Systems почала масштабний проєкт зі створення нових потужностей для виробництва вибухової речовини RDX, що використовується в артилерійських снарядах калібру 155 мм - стандарті НАТО. Виробництво буде розгорнуто в контейнерах на кількох об’єктах по всій країні, що підвищить стійкість системи в разі нападу.

Очікується, що вже цього літа BAE збільшить виробництво таких снарядів у 16 разів у порівнянні з рівнем 2023 року - значною мірою для задоволення зростаючого попиту, зокрема через війну в Україні.

Компанія також планує побудувати три нові майданчики та представити свою нову технологію на міжнародному ринку. Цей прорив у виробництві вибухових речовин - найбільший за останні пів століття - дозволить Британії виготовляти "суверенні" боєприпаси без компонентів зі США. Це важливо, адже американські вибухівки підпадають під обмеження ITAR - правил, що забороняють експорт без згоди США.

"У глобальному масштабі попит на боєприпаси зараз перевищує виробничі можливості. Це змусило нас пришвидшити розвиток власних технологій", - заявив директор з розвитку бізнесу BAE Systems Стів Кардью, .

У BAE також підтвердили, що значна частина наявних у Британії 155-мм снарядів уже передана Україні, що залишило країну із серйозними прогалинами у власних запасах. Запуск нового заводу з наповнення боєприпасів у південному Уельсі заплановано на літо 2025 року.

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Автор: 

Велика Британія (5581) вибухівка (472) виробництво (1632) снаряд (3)


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Топ коментарі
+4
Брити мають здоровий глузд-респект.
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21.04.2025 06:24
+2
ЗСУ удари по таких заводах наносять. Наприклад, 13.01.2025 була новина про удар по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо. Інший приклад: 19.11.2024 була новина про удар по хімзаводу "Комбінат Кам'янський". Надцять разів атакували різні нафтопереробні підприємства, більшість з яких - це первинні джерела "чистих" газів для хімічно-військового виробництва. Все це - виробництво порохів, вибухівки, твердого і рідкого ракетного палива.

Тож, кондовий провокатор дєніска, ти знов брешеш, але знов не вдалося. Товариш майор буде невдоволений...
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21.04.2025 08:44
+2
Ну - це вже явне перебільшення... Можливо, планується "контейнерування" лише частини процесу? виточування корпусів снарядів, заливка тротилу, виготовлення детонаторів, патронування снарядів... Крім того - можливе налагодження цілих технологічних ліній, шляхом "стиковки" контейнерів... Хоч "торцями", хоч боковими стінками... Адже вони стандартні. Та й такі контейнери нескладно заглибить в землю - на території ВБ велика маса кар"єрів та інших відкритих виробіток корисних копалин... А розосередження виробництва на великій території зменшить загрозу масованої диверсії чи прямого удару...
Судячи з усього - Великобринанія ВИМУШЕНА діять зараз по принципу - "Рятування потопельників - справа самих потопельників...". Бо з кожним днем надія на "блок НАТО" стає все примарнішою...
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21.04.2025 08:55
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Брити мають здоровий глузд-респект.
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21.04.2025 06:24 Відповісти
Вони його проявили ще тоді, коли відмовились від тотальної глобалізації.
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21.04.2025 06:49 Відповісти
тобто у контейнерах будуть виробляти амміак, формальдегід, азотну кислоту і нітрувати уротропін.
Новина рівня "неядерної водневої бомби". Для домогоспдарок зайде нормально.
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21.04.2025 06:53 Відповісти
Контейнери в даному випадку означає '' закрита від ударів лабораторія''. Друге. Навіщо їх виробляти? Завезуть і проведуть хімічні реакції. Відфільтрують отримають те, що треба. З вас хімік нікудишній.
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21.04.2025 07:31 Відповісти
виробнитва амміаку, азотної кислоти, метанолу - це гігантські крупнотонажні хімічні заоди, які від ударів заховати неможливо. І завозити їх на британські острови ці компоненти ніхто не буде, бо вони виробляються на хімічних комбінатах у самій Великобританії.
Процес окислення метанола - це теж тонажне виробнитво у великих реакторах при температурах 600+ градусів цельсію. Його теж у ніякі контейнери не запхаєш. Теж саме стосується і нітрування уротропіну. Ваші уявлення про виробництво RDX, і взагалі про хімію, скоріше за все сформоване під впливом серіала "Breaking Bad". Краще пишіть про те, на що вчились.
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21.04.2025 07:56 Відповісти
Якщо це так, чому ми не наносимо удари по подібних величезних (і тому вразливих) підприємствах на росії?
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21.04.2025 08:31 Відповісти
наносимо, просто ви про це не знаєте, або якщо і читаєте, то ця інформація проходить повз ваші вуха, як неважлива, або як не пов'язана з виробництвом гексогену.
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21.04.2025 08:37 Відповісти
Радий чути, але на фронті КАБів, ракет і дронів тільки більше стає. І зі снарядами проблем немає.
Значить, не впливають ті удари на обсяги виробництва вибухівки.
Чи то б'ємо слабо, чи то заводів у русні більше, ніж ми можемо дронів випускати.
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21.04.2025 08:39 Відповісти
удари впливають і на об'єми і на можливості. Уражаємо те, до чого можемо дістатись нашими засобами, які маємо у наявності. Але ми не маємо сотень потужних далекобійних протибункерних КР, що запустити пару десятків по заводу ім. Свєрдлова, і винести головне виробництво гексогену/октагену. Ви просто вже забули про удари по БХЗ, комбінату Камєнскій, заводу "Полімєр" і інших... А ще тут розумники сміялись над ураженнями деяких конкретних спиртзаводів. Ті ураження теж були не просто так, бо поставити на такому заводі процес окислення метанолу для отримання формальдегіду, як похідного для виробництва уротропіну - задача не дуже складна. І їдуть цистерни формальдегіду з Тульської області по залізниці прямо до Дзержинську. Тому для тих хто розуміє, удари по конкретним спиртзаводам - це не для того, щоб кацапи менше бухали, а дописувачи на Цензорі сходили на піну у нападах благородного обурення.
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21.04.2025 09:06 Відповісти
Так, далекої руки не маємо, як її має русня.
І розміри росії її рятують (ну як завжди).
Тому ефект від ударів - ну дуже поміркований. З часом сходитиме нанівець, бо русня побудує нові заводи далеко за Уралом, куди нічим вже не дістати.
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21.04.2025 09:14 Відповісти
якщо рф не побудувала жодного після розвалу срср, то зараз тим більше не побудує.
Витратьте хоча би декілька днів на вивчення ього питання, що би вас тут не посилали ***** за всепропальство.
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21.04.2025 09:28 Відповісти
Той випадок, коли краще бути аргументовано посланим *****, аніж виявитись правим.
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21.04.2025 09:31 Відповісти
то тоді все ж дайте відповідь скільки виробництв порохів побудувала рф? а скільки виробництв гексогену?
Ну, щоб я вас не посилав у подальших дискусіях?
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21.04.2025 09:47 Відповісти
Я тільки чув від Бутусова, що нагалодили масове виробництво порохів буквально з деревини.
Посилання не зберіг.
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21.04.2025 09:49 Відповісти
ще раз: дайте мені конкретну відповідь - скільки на росії порохових заводів? ну, щоб я вас не посилав за ваше "масове виробництво порохів".
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21.04.2025 10:00 Відповісти
Не можу дати, тому можете посилати.
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21.04.2025 10:01 Відповісти
ну тоді і відповідь на це питання там вам не знадобиться.
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21.04.2025 10:10 Відповісти
Та знає він. Це просто дуже обережний провокатор.
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21.04.2025 08:45 Відповісти
просто дуже обережний ватник. Чотири місяці тому я так для себе його протитрував.
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21.04.2025 10:29 Відповісти
Занадто послідовний і занадто обережний. Звичайна вата - вона лінива і "нестійка". А цей - це якась інша категорія. . Або просто на зп з засрашки. Або свідомий провокатор ідейний - є такі мразоти, добре пам'ятаю одного вчителя історії з 90х. Коли ніби всім було очевидно - совок то кінчена херня, але ні - то був ідейний комуніст віком "біля 30". І топив за відновлення цілком свідомо, бо ідеї подобались, а те, що 100% спроб реалізувати втілювались виключно в геноцид - так похєру, він був впевнений, що він би все зробив правильно. Тобто, збирався бути виключно вертухаєм.
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21.04.2025 16:59 Відповісти
та хєрогознає. Може він один з тих 27-ми тисяч.
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21.04.2025 17:05 Відповісти
ЗСУ удари по таких заводах наносять. Наприклад, 13.01.2025 була новина про удар по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо. Інший приклад: 19.11.2024 була новина про удар по хімзаводу "Комбінат Кам'янський". Надцять разів атакували різні нафтопереробні підприємства, більшість з яких - це первинні джерела "чистих" газів для хімічно-військового виробництва. Все це - виробництво порохів, вибухівки, твердого і рідкого ракетного палива.

Тож, кондовий провокатор дєніска, ти знов брешеш, але знов не вдалося. Товариш майор буде невдоволений...
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21.04.2025 08:44 Відповісти
Але як так виходить, що після всіх цих ударів з БК у русні - жодних проблем?
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21.04.2025 08:46 Відповісти
І знов брехня і маніпуляція. Ти, провокаторне лайно, звідки знаєш, що "жодних проблем"?!?

Навпаки, всі OSINT-аналітики кажуть, що в засрашці вже 2 роки майже стоїть виробництво ракет для С-300 та навіть Градів. Що арта майже всієї номенклатури (від 100мм до 203мм) виє від якості корейських та іранських снарядів, які гонять на фронт замість своїх, бо виробництва своїх катастрофічно не вистачає і не можуть збільшити.

Але вилазить хєр з дупла - дєніска - і починає утробно віщати "жодних проблем", "ударів немає". Брехло ти кінчене.
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21.04.2025 08:50 Відповісти
Звідки КАБи в такій кількості? Рахунок вже на десятки тисяч йде, і їх лише більше стає.
Кожний КАБ - мінімум 300 кг вибухівки.
Та й ішакєди тез заряджати треба.
То де ж той ефект від скорочення виробництва?
Хочу відчути нарешті.
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21.04.2025 08:54 Відповісти
Ти зовсім кукухою поїхав?

1. "КАБ-и в такій кількості" - це знов вигадка провокаторів. Реальних КАБ-ів на фронті десь 1-5% - все інше це УПМК - який до "КАБ" взагалі НІЯК не відноситься. УМПК - це просто совкова бомба з прилаштованим модулем з крилами, а КАБ - з нуля вироблений високотехнологічний ******** виріб. Тому КАБ-ів у кацапів - дещиця, а УМПК є - і пуляють ними совкові бомби ФАБ-250/500.
2. Бойова частина ФАБ-250/500 - це звичайний тротил. В нього гарантійний строк зберігання - 20 років. Це не якась там ******* вибухівка, яка "жива" короткостроково. Технології виробництва тротилу - примітивні. Сама вибухівка ото і годна для використання в таких виробах "тупих" типу ФАБ. Всі ті ФАБ-250/500 - вироблені до 1991 року, совок їх наклепав чи не десятками тисяч. По регламенту - їх взагалі обов'язково повинні переспоряджати кожні 20 років. Як і снаряди звичайні, до речі (в снарядів 122/152мм строк зберігання 25 років - далі переспорядження вибухівки).

Тож знов ти дєніска, показав, що ти або невіглас тупий, або провокатор, який прикидається "поміркованим критиким".

Але ми ж з тобою знаємо, що Брехло ти кінчене. Правда?
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21.04.2025 09:06 Відповісти
КАБам для короткості називають ФАБ з УМПК, чим користуються всякі русняві маніпулятори, типу tZe, які через цю плутанину в назвах верещать, що Харків обстрілюють зі звичайної ствольної артилерії.
FPV-дрон - примітивний, окопний орк - ще примітивніше, але саме примітивні речі (от як не дивно) і забезпечують русні просування на фронті. Не складні ******* збройні системи, а лайно, якого до чорта.
Яка різниця, тротил чи щось *******, якщо воно вибухає і завжди в наявності?
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21.04.2025 09:11 Відповісти
О-о-о, все по методичці. Почав з брехні про відсутність ударів по хімічним виробництвам, а закінчив "русня ж просувається"...

Вали в дупу, кінчене брехло.
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21.04.2025 09:21 Відповісти
Отож і пишу.... а ви не мислите раціонально, а якимись масштабними проблемами. Дивіться простіше. Дам напрямок: цистерни...контейнери...реакція... відстаньте від спирту і уротропіну. Вже давно всі потрібні їх ізомери заготовлені.
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22.04.2025 00:34 Відповісти
Будь ласка, не пишіть про те, у чому ви не розумієтесь, бо ви і гадки не маєте, з чого і як виготовляють RDX.
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22.04.2025 00:55 Відповісти
Ну - це вже явне перебільшення... Можливо, планується "контейнерування" лише частини процесу? виточування корпусів снарядів, заливка тротилу, виготовлення детонаторів, патронування снарядів... Крім того - можливе налагодження цілих технологічних ліній, шляхом "стиковки" контейнерів... Хоч "торцями", хоч боковими стінками... Адже вони стандартні. Та й такі контейнери нескладно заглибить в землю - на території ВБ велика маса кар"єрів та інших відкритих виробіток корисних копалин... А розосередження виробництва на великій території зменшить загрозу масованої диверсії чи прямого удару...
Судячи з усього - Великобринанія ВИМУШЕНА діять зараз по принципу - "Рятування потопельників - справа самих потопельників...". Бо з кожним днем надія на "блок НАТО" стає все примарнішою...
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21.04.2025 08:55 Відповісти
ніхто ці виробництва пхати у контейнери не буде. Виробнитво корпусів снарядів - це звичайні металообробні автоматичні комплекси, які ні в які контейнери не влазять.
Снаряди зараз тротилом не заливаються, там суміш на основі гексогену, яка туди запресовується, бо його плавити не можно. І це окреме виділене виробництво, яке може бути навіть в іншому місті. А сам гексоген виробляють взагалі у третьму місці, звідки і привозять для кінцевого спорядження ***********.
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21.04.2025 09:22 Відповісти
Що таке - "флегматизований гексоген" - мені відомо. Його вже у ІІ Світову використовували - переважно, для кумулятивних ***********. Його й запресовувать небезпечно - бо він від стиснення та тертя ініціюється.
І,взагалі, раз "планується" - значить, така розробка уже є в наявності...
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21.04.2025 09:28 Відповісти
раніше всі гексогенові суміші запресовували з урахуванням того, що при плавленні гексогену він розкладається, а продукти розкладу стають більш чутливі до механічних впливів. Зараз таким методом ********** вже не споряджають, а суміші на основі гексогену/октагену з компонентом, який полімерізується в проецсі наовнення екструдують прямо у вигляді пасти у *********.
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21.04.2025 09:42 Відповісти
І що? Це заважає "контейнеруванню" виробництва? Яким чином?
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21.04.2025 09:45 Відповісти
виробництва чого?
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21.04.2025 09:48 Відповісти
Снарядів... Проведу аналогію: у 1939 році, над Халхін-Голом були збиті японські літаки. Після обстеження уламків японці були здивовані: склалося враження, що радянські винищувачі стріляли мінвмум з 76мм гармат. Такого просто не могло буть! (а били РС-сами калібру 82 мм)._ Так само у 1942 році специ РСЧА не могли повірить у наявність кумулятивних ***********, які перетворювали будь-яку гармату у протитанкову зброю... І так само не могли потім повірить у наявність "переносної протитанкової зброї" ("Фаустпатронів"). Все винаходиться вперше...
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21.04.2025 09:56 Відповісти
металообробні автоматичні комплекси ні в які контейнери ніхто ховати не буде. Це звичайні металообробні заводи. Єдине, що має сенс - заховати під землю пару цехів площею по тисячу квадратних метрів, куди привозять корпуси снарядів і окремо компоненти RDX, і де встановлені екструдери.
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21.04.2025 10:08 Відповісти
Ну так я саме про це тобі й написав відразу - що це виробництво може буть "контейнеризоване" частково... Адже нам нічого, звідси не відомо... У США, наприклад, переобладнано кілька контейнеровозів, під плавучі пускові платформи оперативно-тактичних та стратегічних балістичних ракет. Як саме - можна тільки здогадуваться...
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21.04.2025 10:13 Відповісти
не може. Тисяча квадратних метрів з екстудерами - це не сорокафутовий контейнер. Я вже не кажу про металообробні комплекси, а тим більше про великотонажні хімічні виробництва.
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21.04.2025 10:34 Відповісти
Залишайся при своїй думці... Ти ж більше в цьому розбираєшся, ніж увесь ВПК Великобританії...
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21.04.2025 10:41 Відповісти
думаю все ж трохи більше, ніж репортер The Times, або перекладач цієї новини. А що там насправді, то британські фахівці знають достеменно.
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21.04.2025 10:46 Відповісти
Вірно! Я думаю, саме так вони й хочуть зробити.
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22.04.2025 00:35 Відповісти
Якщо вже серйозні прогалини в запасах...гм, то ймовірно, що не такі ті запаси були і серйозні.
Що ж, хоч без запасів нуклеарних самі себе не залишили .
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21.04.2025 07:15 Відповісти
Запаси були. Це в нас ніхрена не було. Завдяки їм й фігачимо по москалям скільки років....
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21.04.2025 07:34 Відповісти
річ у тому, що ********** з RDX (та і іншими ВР) неможливо зберігати довгий період. Через певну кількість років вони частково втрачають/змінюють свої якості, тому їх треба утилізувати, а на їх місце виробляти нові. Дуже часто сам процес утилізації буває дорожчим, ніж виробництво такого ж нового **********. Тому у благостні мирні часи ніхто великого запасу не тримає, бо це дуже дорого і витратно.
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21.04.2025 08:25 Відповісти
Але ви занудний....та хто ж їх зберігати збирається зараз??? Ми їх по москалям закидаємо....ще й мало буде.... Британцям в три зміни робити прийдеться.
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22.04.2025 00:39 Відповісти
 
 