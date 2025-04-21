Велика Британія збільшує виробництво вибухівки та 155-мм снарядів, - The Times
Велика Британія хоче відмовитися від залежності від США і Франції в питаннях боєприпасів, тому має намір значно збільшити виробництво вибухівки та наростити виробництво 155-мм снарядів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.
За даними видання, оборонна компанія BAE Systems почала масштабний проєкт зі створення нових потужностей для виробництва вибухової речовини RDX, що використовується в артилерійських снарядах калібру 155 мм - стандарті НАТО. Виробництво буде розгорнуто в контейнерах на кількох об’єктах по всій країні, що підвищить стійкість системи в разі нападу.
Очікується, що вже цього літа BAE збільшить виробництво таких снарядів у 16 разів у порівнянні з рівнем 2023 року - значною мірою для задоволення зростаючого попиту, зокрема через війну в Україні.
Компанія також планує побудувати три нові майданчики та представити свою нову технологію на міжнародному ринку. Цей прорив у виробництві вибухових речовин - найбільший за останні пів століття - дозволить Британії виготовляти "суверенні" боєприпаси без компонентів зі США. Це важливо, адже американські вибухівки підпадають під обмеження ITAR - правил, що забороняють експорт без згоди США.
"У глобальному масштабі попит на боєприпаси зараз перевищує виробничі можливості. Це змусило нас пришвидшити розвиток власних технологій", - заявив директор з розвитку бізнесу BAE Systems Стів Кардью, .
У BAE також підтвердили, що значна частина наявних у Британії 155-мм снарядів уже передана Україні, що залишило країну із серйозними прогалинами у власних запасах. Запуск нового заводу з наповнення боєприпасів у південному Уельсі заплановано на літо 2025 року.
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Процес окислення метанола - це теж тонажне виробнитво у великих реакторах при температурах 600+ градусів цельсію. Його теж у ніякі контейнери не запхаєш. Теж саме стосується і нітрування уротропіну. Ваші уявлення про виробництво RDX, і взагалі про хімію, скоріше за все сформоване під впливом серіала "Breaking Bad". Краще пишіть про те, на що вчились.
Значить, не впливають ті удари на обсяги виробництва вибухівки.
Чи то б'ємо слабо, чи то заводів у русні більше, ніж ми можемо дронів випускати.
І розміри росії її рятують (ну як завжди).
Тому ефект від ударів - ну дуже поміркований. З часом сходитиме нанівець, бо русня побудує нові заводи далеко за Уралом, куди нічим вже не дістати.
Витратьте хоча би декілька днів на вивчення ього питання, що би вас тут не посилали ***** за всепропальство.
Ну, щоб я вас не посилав у подальших дискусіях?
Посилання не зберіг.
Тож, кондовий провокатор дєніска, ти знов брешеш, але знов не вдалося. Товариш майор буде невдоволений...
Навпаки, всі OSINT-аналітики кажуть, що в засрашці вже 2 роки майже стоїть виробництво ракет для С-300 та навіть Градів. Що арта майже всієї номенклатури (від 100мм до 203мм) виє від якості корейських та іранських снарядів, які гонять на фронт замість своїх, бо виробництва своїх катастрофічно не вистачає і не можуть збільшити.
Але вилазить хєр з дупла - дєніска - і починає утробно віщати "жодних проблем", "ударів немає". Брехло ти кінчене.
Кожний КАБ - мінімум 300 кг вибухівки.
Та й ішакєди тез заряджати треба.
То де ж той ефект від скорочення виробництва?
Хочу відчути нарешті.
1. "КАБ-и в такій кількості" - це знов вигадка провокаторів. Реальних КАБ-ів на фронті десь 1-5% - все інше це УПМК - який до "КАБ" взагалі НІЯК не відноситься. УМПК - це просто совкова бомба з прилаштованим модулем з крилами, а КАБ - з нуля вироблений високотехнологічний ******** виріб. Тому КАБ-ів у кацапів - дещиця, а УМПК є - і пуляють ними совкові бомби ФАБ-250/500.
2. Бойова частина ФАБ-250/500 - це звичайний тротил. В нього гарантійний строк зберігання - 20 років. Це не якась там ******* вибухівка, яка "жива" короткостроково. Технології виробництва тротилу - примітивні. Сама вибухівка ото і годна для використання в таких виробах "тупих" типу ФАБ. Всі ті ФАБ-250/500 - вироблені до 1991 року, совок їх наклепав чи не десятками тисяч. По регламенту - їх взагалі обов'язково повинні переспоряджати кожні 20 років. Як і снаряди звичайні, до речі (в снарядів 122/152мм строк зберігання 25 років - далі переспорядження вибухівки).
Тож знов ти дєніска, показав, що ти або невіглас тупий, або провокатор, який прикидається "поміркованим критиким".
Але ми ж з тобою знаємо, що Брехло ти кінчене. Правда?
FPV-дрон - примітивний, окопний орк - ще примітивніше, але саме примітивні речі (от як не дивно) і забезпечують русні просування на фронті. Не складні ******* збройні системи, а лайно, якого до чорта.
Яка різниця, тротил чи щось *******, якщо воно вибухає і завжди в наявності?
Вали в дупу, кінчене брехло.
Судячи з усього - Великобринанія ВИМУШЕНА діять зараз по принципу - "Рятування потопельників - справа самих потопельників...". Бо з кожним днем надія на "блок НАТО" стає все примарнішою...
Снаряди зараз тротилом не заливаються, там суміш на основі гексогену, яка туди запресовується, бо його плавити не можно. І це окреме виділене виробництво, яке може бути навіть в іншому місті. А сам гексоген виробляють взагалі у третьму місці, звідки і привозять для кінцевого спорядження ***********.
І,взагалі, раз "планується" - значить, така розробка уже є в наявності...
Що ж, хоч без запасів нуклеарних самі себе не залишили .