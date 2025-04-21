Велика Британія збільшує виробництво вибухівки та 155-мм снарядів, - The Times

Велика Британія хоче відмовитися від залежності від США і Франції в питаннях боєприпасів, тому має намір значно збільшити виробництво вибухівки та наростити виробництво 155-мм снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

За даними видання, оборонна компанія BAE Systems почала масштабний проєкт зі створення нових потужностей для виробництва вибухової речовини RDX, що використовується в артилерійських снарядах калібру 155 мм - стандарті НАТО. Виробництво буде розгорнуто в контейнерах на кількох об’єктах по всій країні, що підвищить стійкість системи в разі нападу.

Очікується, що вже цього літа BAE збільшить виробництво таких снарядів у 16 разів у порівнянні з рівнем 2023 року - значною мірою для задоволення зростаючого попиту, зокрема через війну в Україні.

Компанія також планує побудувати три нові майданчики та представити свою нову технологію на міжнародному ринку. Цей прорив у виробництві вибухових речовин - найбільший за останні пів століття - дозволить Британії виготовляти "суверенні" боєприпаси без компонентів зі США. Це важливо, адже американські вибухівки підпадають під обмеження ITAR - правил, що забороняють експорт без згоди США.

"У глобальному масштабі попит на боєприпаси зараз перевищує виробничі можливості. Це змусило нас пришвидшити розвиток власних технологій", - заявив директор з розвитку бізнесу BAE Systems Стів Кардью, .

У BAE також підтвердили, що значна частина наявних у Британії 155-мм снарядів уже передана Україні, що залишило країну із серйозними прогалинами у власних запасах. Запуск нового заводу з наповнення боєприпасів у південному Уельсі заплановано на літо 2025 року.

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