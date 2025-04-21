Великобритания увеличивает производство взрывчатки и 155-мм снарядов, - The Times
Великобритания хочет отказаться от зависимости от США и Франции в вопросах боеприпасов, поэтому намерена значительно увеличить производство взрывчатки и нарастить производство 155-мм снарядов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
По данным издания, оборонная компания BAE Systems начала масштабный проект по созданию новых мощностей для производства взрывчатого вещества RDX, используемого в артиллерийских снарядах калибра 155 мм - стандарте НАТО. Производство будет развернуто в контейнерах на нескольких объектах по всей стране, что повысит устойчивость системы в случае нападения.
Ожидается, что уже этим летом BAE увеличит производство таких снарядов в 16 раз по сравнению с уровнем 2023 года - в значительной степени для удовлетворения растущего спроса, в частности из-за войны в Украине.
Компания также планирует построить три новые площадки и представить свою новую технологию на международном рынке. Этот прорыв в производстве взрывчатых веществ - крупнейший за последние полвека - позволит Британии производить "суверенные" боеприпасы без компонентов из США. Это важно, поскольку американские взрывчатки подпадают под ограничения ITAR - правил, запрещающих экспорт без согласия США.
"В глобальном масштабе спрос на боеприпасы сейчас превышает производственные возможности. Это заставило нас ускорить развитие собственных технологий", - заявил директор по развитию бизнеса BAE Systems Стив Кардью, .
В BAE также подтвердили, что значительная часть имеющихся в Британии 155-мм снарядов уже передана Украине, что оставило страну с серьезными пробелами в собственных запасах. Запуск нового завода по наполнению боеприпасов в южном Уэльсе запланирован на лето 2025 года.
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Новина рівня "неядерної водневої бомби". Для домогоспдарок зайде нормально.
Процес окислення метанола - це теж тонажне виробнитво у великих реакторах при температурах 600+ градусів цельсію. Його теж у ніякі контейнери не запхаєш. Теж саме стосується і нітрування уротропіну. Ваші уявлення про виробництво RDX, і взагалі про хімію, скоріше за все сформоване під впливом серіала "Breaking Bad". Краще пишіть про те, на що вчились.
Значить, не впливають ті удари на обсяги виробництва вибухівки.
Чи то б'ємо слабо, чи то заводів у русні більше, ніж ми можемо дронів випускати.
І розміри росії її рятують (ну як завжди).
Тому ефект від ударів - ну дуже поміркований. З часом сходитиме нанівець, бо русня побудує нові заводи далеко за Уралом, куди нічим вже не дістати.
Витратьте хоча би декілька днів на вивчення ього питання, що би вас тут не посилали ***** за всепропальство.
Ну, щоб я вас не посилав у подальших дискусіях?
Посилання не зберіг.
Тож, кондовий провокатор дєніска, ти знов брешеш, але знов не вдалося. Товариш майор буде невдоволений...
Навпаки, всі OSINT-аналітики кажуть, що в засрашці вже 2 роки майже стоїть виробництво ракет для С-300 та навіть Градів. Що арта майже всієї номенклатури (від 100мм до 203мм) виє від якості корейських та іранських снарядів, які гонять на фронт замість своїх, бо виробництва своїх катастрофічно не вистачає і не можуть збільшити.
Але вилазить хєр з дупла - дєніска - і починає утробно віщати "жодних проблем", "ударів немає". Брехло ти кінчене.
Кожний КАБ - мінімум 300 кг вибухівки.
Та й ішакєди тез заряджати треба.
То де ж той ефект від скорочення виробництва?
Хочу відчути нарешті.
1. "КАБ-и в такій кількості" - це знов вигадка провокаторів. Реальних КАБ-ів на фронті десь 1-5% - все інше це УПМК - який до "КАБ" взагалі НІЯК не відноситься. УМПК - це просто совкова бомба з прилаштованим модулем з крилами, а КАБ - з нуля вироблений високотехнологічний ******** виріб. Тому КАБ-ів у кацапів - дещиця, а УМПК є - і пуляють ними совкові бомби ФАБ-250/500.
2. Бойова частина ФАБ-250/500 - це звичайний тротил. В нього гарантійний строк зберігання - 20 років. Це не якась там ******* вибухівка, яка "жива" короткостроково. Технології виробництва тротилу - примітивні. Сама вибухівка ото і годна для використання в таких виробах "тупих" типу ФАБ. Всі ті ФАБ-250/500 - вироблені до 1991 року, совок їх наклепав чи не десятками тисяч. По регламенту - їх взагалі обов'язково повинні переспоряджати кожні 20 років. Як і снаряди звичайні, до речі (в снарядів 122/152мм строк зберігання 25 років - далі переспорядження вибухівки).
Тож знов ти дєніска, показав, що ти або невіглас тупий, або провокатор, який прикидається "поміркованим критиким".
Але ми ж з тобою знаємо, що Брехло ти кінчене. Правда?
FPV-дрон - примітивний, окопний орк - ще примітивніше, але саме примітивні речі (от як не дивно) і забезпечують русні просування на фронті. Не складні ******* збройні системи, а лайно, якого до чорта.
Яка різниця, тротил чи щось *******, якщо воно вибухає і завжди в наявності?
Вали в дупу, кінчене брехло.
Судячи з усього - Великобринанія ВИМУШЕНА діять зараз по принципу - "Рятування потопельників - справа самих потопельників...". Бо з кожним днем надія на "блок НАТО" стає все примарнішою...
Снаряди зараз тротилом не заливаються, там суміш на основі гексогену, яка туди запресовується, бо його плавити не можно. І це окреме виділене виробництво, яке може бути навіть в іншому місті. А сам гексоген виробляють взагалі у третьму місці, звідки і привозять для кінцевого спорядження ***********.
І,взагалі, раз "планується" - значить, така розробка уже є в наявності...
Що ж, хоч без запасів нуклеарних самі себе не залишили .