Великобритания увеличивает производство взрывчатки и 155-мм снарядов, - The Times

Великобритания хочет отказаться от зависимости от США и Франции в вопросах боеприпасов, поэтому намерена значительно увеличить производство взрывчатки и нарастить производство 155-мм снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

По данным издания, оборонная компания BAE Systems начала масштабный проект по созданию новых мощностей для производства взрывчатого вещества RDX, используемого в артиллерийских снарядах калибра 155 мм - стандарте НАТО. Производство будет развернуто в контейнерах на нескольких объектах по всей стране, что повысит устойчивость системы в случае нападения.

Ожидается, что уже этим летом BAE увеличит производство таких снарядов в 16 раз по сравнению с уровнем 2023 года - в значительной степени для удовлетворения растущего спроса, в частности из-за войны в Украине.

Компания также планирует построить три новые площадки и представить свою новую технологию на международном рынке. Этот прорыв в производстве взрывчатых веществ - крупнейший за последние полвека - позволит Британии производить "суверенные" боеприпасы без компонентов из США. Это важно, поскольку американские взрывчатки подпадают под ограничения ITAR - правил, запрещающих экспорт без согласия США.

"В глобальном масштабе спрос на боеприпасы сейчас превышает производственные возможности. Это заставило нас ускорить развитие собственных технологий", - заявил директор по развитию бизнеса BAE Systems Стив Кардью, .

В BAE также подтвердили, что значительная часть имеющихся в Британии 155-мм снарядов уже передана Украине, что оставило страну с серьезными пробелами в собственных запасах. Запуск нового завода по наполнению боеприпасов в южном Уэльсе запланирован на лето 2025 года.

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