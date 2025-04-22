Стармер готовит оружейное соглашение с ЕС, - The Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время может заключить большую торговую сделку с ЕС, которая будет предусматривать разрешение британским компаниям продавать оружие союзникам в страны ЕС.

Об этом сообщает The Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По информации издания, в случае заключения сделки британские фирмы смогут участвовать в торгах на получение нового оборонного фонда ЕС в размере 150 млрд евро.

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Газета отмечает, что премьер-министр Великобритании стремится ослабить торговые барьеры с Брюсселем.

С этой целью он проведет саммит ЕС - Великобритания 19 мая в Лондоне, сообщает издание.