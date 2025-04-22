РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14288 посетителей онлайн
Новости Британия будет продавать оружие ЕС
2 009 5

Стармер готовит оружейное соглашение с ЕС, - The Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время может заключить большую торговую сделку с ЕС, которая будет предусматривать разрешение британским компаниям продавать оружие союзникам в страны ЕС.

Об этом сообщает The Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По информации издания, в случае заключения сделки британские фирмы смогут участвовать в торгах на получение нового оборонного фонда ЕС в размере 150 млрд евро.

Также читайте: Великобритания увеличивает производство взрывчатки и 155-мм снарядов, - The Times

Газета отмечает, что премьер-министр Великобритании стремится ослабить торговые барьеры с Брюсселем.

С этой целью он проведет саммит ЕС - Великобритания 19 мая в Лондоне, сообщает издание.

Автор: 

Великобритания (4964) оружие (10219) Евросоюз (17124) Стармер Кир (187)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В цей день 2019 року відбувся другий тур президентських виборів в Україні. Володимир Зеленський отримав 73,22 % голосів, Петро Порошенко- 24,45 %.
показать весь комментарий
22.04.2025 09:50 Ответить
Єдина озброєна Європа, в пуйла розбрякне жопа.
показать весь комментарий
22.04.2025 10:01 Ответить
Закордонний округ плюси мабуть не дивився і не знав, як здорожчав "борщовий набір" для пересічного за каденції Пороха
показать весь комментарий
22.04.2025 10:04 Ответить
Трамп сделает Британию великой снова.
показать весь комментарий
22.04.2025 09:51 Ответить
Фонд с "вкусной" суммой, многие захотят поучаствовать.
показать весь комментарий
22.04.2025 10:03 Ответить
 
 