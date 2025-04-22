Стармер с премьером Новой Зеландии Ликсоном посетили украинских военных в Британии: Украинцы воюют в чрезвычайно аморальной войне РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном посетил военную базу на западе Англии, где идет подготовка украинских военных.
Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Стармер обратился к военнослужащим Великобритании, Новой Зеландии и Украины, выразив глубокое уважение к стойкости украинцев.
"Это уже второй раз, когда я приезжаю, чтобы увидеть эту подготовку для передовой в Украине, и, как и в прошлый раз, я чувствую чрезвычайное восхищение", - отметил британский премьер.
Его визит стал также возможностью для углубления оборонного партнерства между Британией и Новой Зеландией.
Кристофер Лаксон со своей стороны назвал украинских воинов "глубоко вдохновляющими" и "героями", которые борются в "чрезвычайно несправедливой, незаконной и аморальной войне, развязанной Россией".
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