Великобритания увеличит количество тренировок украинских военных на 20%, - Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о намерении увеличить количество тренировок украинских военных на 20%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы в прошлом году тренировали украинских военнослужащих в Англии, и мы дальше будем увеличивать количество тренировок на 20%. Мы будем проводить тренировки как в Соединенном Королевстве, так и в других странах", - сказал Гили после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Великобритания подготовила более 45 тысяч украинских новобранцев в рамках операции Interflex. Эта программа, начавшаяся в июне 2022 года, стала крупнейшей военной учебной инициативой на британской земле со времен Второй мировой войны.

Гили подчеркнул, что расширение программы подготовки является ответом на продолжение агрессии со стороны России и необходимостью обеспечить мир в будущем.

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