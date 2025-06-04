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Новости Заседание Рамштайна Учения украинских военных в Великобритании
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Великобритания увеличит количество тренировок украинских военных на 20%, - Гилли

обучение, Великобритания

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о намерении увеличить количество тренировок украинских военных на 20%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы в прошлом году тренировали украинских военнослужащих в Англии, и мы дальше будем увеличивать количество тренировок на 20%. Мы будем проводить тренировки как в Соединенном Королевстве, так и в других странах", - сказал Гили после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Великобритания подготовила более 45 тысяч украинских новобранцев в рамках операции Interflex. Эта программа, начавшаяся в июне 2022 года, стала крупнейшей военной учебной инициативой на британской земле со времен Второй мировой войны.

Гили подчеркнул, что расширение программы подготовки является ответом на продолжение агрессии со стороны России и необходимостью обеспечить мир в будущем.

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Автор: 

Великобритания (5023) Гилли Джон (50)


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м ля зброю нормальну дайте ( літаки томагавки , то що , а не штурмовиків тренувати , які гинуть на 0 майже всі
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04.06.2025 22:53 Ответить
літакі шкода їм, а ракети поштучно виробляють мало у них їх ..та й коаліція охочих видно закінчиться на цьому етапі, сумно але якось так ..
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04.06.2025 23:05 Ответить
Дякуємо.
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05.06.2025 00:02 Ответить
 
 