РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10251 посетитель онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
227 2

Шмыгаль обсудил с Гилли механизм гарантий безопасности: Украина рассчитывает на сильные вклады стран-партнеров

шмыгаль, гилли

В среду, 3 сентября, министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с британским коллегой Джоном Гили, который находится с визитом в Киеве. Стороны обсудили механизмы гарантий безопасности, в частности роль "Коалиции желающих".

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди ключевых потребностей Украины - боеприпасы, средства ПВО и дальнобойное оружие. Подчеркнул важность долгосрочной поддержки Украины для достижения длительного мира и создания условий, при которых россия не будет иметь возможности возобновить агрессию", - рассказал глава Минобороны.

Отдельно министры обсудили механизмы гарантий безопасности, в частности роль "Коалиции желающих".

"Украина рассчитывает на сильные взносы стран-партнеров для укрепления своих оборонных возможностей", - подчеркнул Шмыгаль.

Также стороны скоординировали наши следующие шаги в усилении обороноспособности обоих государств.

Смотрите также: Министр обороны Великобритании Гили прибыл в Киев. ВИДЕО

"Поблагодарил господина Джона Гили за личное лидерство в поддержке Украины. За весомый вклад в укрепление нашей обороноспособности наградил британского коллегу знаком отличия Министерства обороны Украины "Крест почета", - рассказал Шмыгаль.

В свою очередь начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и глава Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов представили британской стороне актуальные данные о ситуации на поле боя и планов России.

Подробно рассмотрели стратегию врага по наращиванию военных возможностей - вызов, на который Украина вместе с союзниками должна выработать ответ", - рассказал министр обороны.

Напомним, что 3 сентября министр обороны Великобритании Джон Гили прибыл с визитом в Киев.

Смотрите также: Гили показали здание Британского Совета в Киеве, поврежденное в результате атаки РФ. ФОТО

Автор: 

Великобритания (5105) Шмыгаль Денис (2835) Гилли Джон (59) гарантии безопасности (247)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте бабосов. И не следите за руками!
показать весь комментарий
03.09.2025 18:12 Ответить
Шмигаль потужно висрався на Будапешт, який британці і підписали, хто забув. Но то ми були лохі. Другий раз ці англійці нас не надурять. Не надурять? Разом з зеленими подєльніками.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:21 Ответить
 
 