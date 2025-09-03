УКР
Фредеріксен про гарантії безпеки Україні: Найважливіша частина – сильна українська армія

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Глава уряду Данії Метте Фредеріксен вважає, що найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки України є забезпечення того, щоб Україна мала сильну та добре оснащену армію.

Про це вона сказала під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Копенгагені, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дозвольте мені бути чіткою: можливо, найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки в Україні є забезпечення сильної армії, добре оснащеної та навченої української армії", - заявила прем'єрка Данії.

Також Фредеріксен відзначила допомогу за "данською моделлю" у виробництві зброї в Україні. Вона закликала союзників долучитися до фінансування українського виробництва зброї.

Крім цього, Фредеріксен припустила, що формат "данської моделі" можна використовувати і в інших сферах,  включаючи частину гарантій безпеки.

"Ми розглядаємо це", - додала глава уряду Данії.

Читайте також: Україна вже має основу для гарантій безпеки у вигляді двосторонніх безпекових угод, - Зеленський

Данія (827) ЗСУ (7880)
Послав Зєлєнского з його двосторонніми угодами... Таки послав... 😔
03.09.2025 17:13 Відповісти
это мы и без вас знаем
03.09.2025 17:18 Відповісти
Найслушніша думка за останній час
03.09.2025 18:11 Відповісти
Навіть жінка - іноземка підказує цьому продажному злодюжному брехливому обдолбаному бездарю, що єдиною гарантією виживання, процвітання, майбутнього України, її народу, наших дітей і онуків - є НАША АРМІЯ.

Не срані безпекові угоди, котрі нікого і ні до чого не зобов"язують, а лише служать відмазками для злочинного режиму гастрольорів - клоунів від суцільних пройобів у зовнішній, внутрішній і оборонній сфері.
03.09.2025 18:27 Відповісти
 
 