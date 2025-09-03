Фредеріксен про гарантії безпеки Україні: Найважливіша частина – сильна українська армія

Глава уряду Данії Метте Фредеріксен вважає, що найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки України є забезпечення того, щоб Україна мала сильну та добре оснащену армію.

Про це вона сказала під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Копенгагені, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дозвольте мені бути чіткою: можливо, найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки в Україні є забезпечення сильної армії, добре оснащеної та навченої української армії", - заявила прем'єрка Данії.

Також Фредеріксен відзначила допомогу за "данською моделлю" у виробництві зброї в Україні. Вона закликала союзників долучитися до фінансування українського виробництва зброї.

Крім цього, Фредеріксен припустила, що формат "данської моделі" можна використовувати і в інших сферах, включаючи частину гарантій безпеки.

"Ми розглядаємо це", - додала глава уряду Данії.

