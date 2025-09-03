УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8772 відвідувача онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
751 12

Україна вже має основу для гарантій безпеки у вигляді двосторонніх безпекових угод, - Зеленський

Гарантії безпеки для України. Що заявив Зеленський?

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України будуть основою системи гарантій безпеки.

Про це глава держави сказав під час пресконференції у Данії, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо безпекових гарантій. Ми вже працюємо в рамках "Коаліції охочих" і на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо таку вже потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. 

Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії подібні до статті 5 (НАТО. - Ред.). Сьогодні ми детально обговорили це і можливий внесок кожної країни також було обговорено", - сказав президент.

Читайте також: Фредеріксен і Зеленський провели зустріч: Обговорили додаткову підтримку України

За словами Зеленського, тепер наповнюватимуть все це конкретикою - хто, що робитиме на суші, в повітрі, на морі та у кіберпросторі. 

"Звичайно наші Збройні сили будуть основою, ядром цієї системи, достатньо чисельним, щоб протистояти Росії, а це означає зброю та фінансування, над чим ми працюємо. Також маємо сигнали зі США, що вони будуть готові забезпечити певний страхувальний механізм. Це дуже важливо", - додав він.

Читайте: Рютте про гарантії безпеки для України: Необхідно зважати, як це впливатиме на плани НАТО

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Рютте заявив, що країни Заходу продовжують перемовини щодо надання гарантій безпеки Україні з боку друзів та партнерів, серед яких США, Європа та інші держави.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває, проте для їхньої реалізації потрібно укласти мирну угоду.

Згідно із соціологічними опитуваннями, 75% українців вважають, що Україна має погодитися на припинення во гню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Читайте також: Основні мішені нічної атаки РФ - енергетичні об’єкти, транспортний вузол та житловий сектор, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25339) гарантії безпеки (249)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Цей бред вже навіть дістав...
показати весь коментар
03.09.2025 16:23 Відповісти
+6
показати весь коментар
03.09.2025 16:30 Відповісти
+5
це про ті 28 що були того року....чи щось новеньке??
показати весь коментар
03.09.2025 16:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей бред вже навіть дістав...
показати весь коментар
03.09.2025 16:23 Відповісти
Ну так. Гарартії є, а безпеки нема. 😔
показати весь коментар
03.09.2025 16:42 Відповісти
це про ті 28 що були того року....чи щось новеньке??
показати весь коментар
03.09.2025 16:24 Відповісти
абсурд західної логіки, - якщо путін вас не зжере, не вб"є, не винищить як народ та країну, якщо так станеться що ви переможете ворога якого боїться нато і сша, а нато було задумано щоб протистояти кремлю, до речі, то потім, коли ми побачимо труп кремлівського людожера, тоді ми гарантуємо вам якусь безпеку. яку ми ще не знаємо
показати весь коментар
03.09.2025 16:24 Відповісти
єдине завдання західних політиків - тягнути час та ненаражатися на небезпеку. Всіх все влаштовує
показати весь коментар
03.09.2025 16:29 Відповісти
Які гарантії нах!? - вилами по воді писані? - путлєр не хоче закінчення війни
показати весь коментар
03.09.2025 16:24 Відповісти
Найкраща гарантія безпеки - це ланцюгова ядерна реакція
показати весь коментар
03.09.2025 16:27 Відповісти
Это типа "гарантии" с островами Фиджи или Пасхи + Зелёного Мыса?
Я в этих незламных потужностях уже даже чисто географически запутался.
Тут без коксу не разобраться.
показати весь коментар
03.09.2025 16:30 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 16:30 Відповісти
🤔
показати весь коментар
03.09.2025 16:34 Відповісти
А куди ділись 90 країн гарантів з 24 року - там стіки гімна від зеленского та дерьмака було, шо увесь гамномарахфон постіно був у поривах каналізації. А грошей скіки вкрали зеленский на зустрічах, бюджетних, у ЗСУ. І шо? Де ті всі Океанії та племена Африки з луками та лансами.
показати весь коментар
03.09.2025 16:39 Відповісти
какие гарантии, главнюк? путен пойдет войной и что впишутся? да никогда
показати весь коментар
03.09.2025 16:50 Відповісти
 
 