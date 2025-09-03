Україна вже має основу для гарантій безпеки у вигляді двосторонніх безпекових угод, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України будуть основою системи гарантій безпеки.

Про це глава держави сказав під час пресконференції у Данії.

"Щодо безпекових гарантій. Ми вже працюємо в рамках "Коаліції охочих" і на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо таку вже потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією.

Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії подібні до статті 5 (НАТО. - Ред.). Сьогодні ми детально обговорили це і можливий внесок кожної країни також було обговорено", - сказав президент.

За словами Зеленського, тепер наповнюватимуть все це конкретикою - хто, що робитиме на суші, в повітрі, на морі та у кіберпросторі.

"Звичайно наші Збройні сили будуть основою, ядром цієї системи, достатньо чисельним, щоб протистояти Росії, а це означає зброю та фінансування, над чим ми працюємо. Також маємо сигнали зі США, що вони будуть готові забезпечити певний страхувальний механізм. Це дуже важливо", - додав він.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Рютте заявив, що країни Заходу продовжують перемовини щодо надання гарантій безпеки Україні з боку друзів та партнерів, серед яких США, Європа та інші держави.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває, проте для їхньої реалізації потрібно укласти мирну угоду.

Згідно із соціологічними опитуваннями, 75% українців вважають, що Україна має погодитися на припинення во гню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

