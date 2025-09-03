Украина уже имеет основу для гарантий безопасности в виде двусторонних соглашений о безопасности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины будут основой системы гарантий безопасности.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Дании, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно гарантий безопасности. Мы уже работаем в рамках "Коалиции желающих" и на двустороннем уровне с партнерами - над конкретными гарантиями безопасности. Имеем такую уже мощную основу в виде двусторонних соглашений, в частности с Данией.
Мы разделяем видение, что будущая безопасность Украины должна предусматривать гарантии подобные статье 5 (НАТО. - Ред.). Сегодня мы подробно обсудили это и возможный вклад каждой страны также был обсужден", - сказал президент.
По словам Зеленского, теперь будут наполнять все это конкретикой - кто, что будет делать на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.
"Конечно наши Вооруженные силы будут основой, ядром этой системы, достаточно численным, чтобы противостоять России, а это означает оружие и финансирование, над чем мы работаем. Также есть сигналы из США, что они будут готовы обеспечить определенный страховочный механизм. Это очень важно", - добавил он.
Напомним, ранее генсек НАТО Рютте заявил, что страны Запада продолжают переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине со стороны друзей и партнеров, среди которых США, Европа и другие государства.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается, однако для их реализации нужно заключить мирное соглашение.
Согласно социологическим опросам, 75% украинцев считают, что Украина должна согласиться на прекращение войны только при условии международных гарантий безопасности.
Я в этих незламных потужностях уже даже чисто географически запутался.
Тут без коксу не разобраться.
Безпекові угоди - до сраки, вони нікого і ні до чого не зобов"язують. З них цілий світ сміється.