Новости Гарантии безопасности для Украины
Украина уже имеет основу для гарантий безопасности в виде двусторонних соглашений о безопасности, - Зеленский

Гарантии безопасности для Украины. Что заявил Зеленский?

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины будут основой системы гарантий безопасности.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Дании, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно гарантий безопасности. Мы уже работаем в рамках "Коалиции желающих" и на двустороннем уровне с партнерами - над конкретными гарантиями безопасности. Имеем такую уже мощную основу в виде двусторонних соглашений, в частности с Данией.

Мы разделяем видение, что будущая безопасность Украины должна предусматривать гарантии подобные статье 5 (НАТО. - Ред.). Сегодня мы подробно обсудили это и возможный вклад каждой страны также был обсужден", - сказал президент.

Читайте также: Фредериксен и Зеленский провели встречу: Обсудили дополнительную поддержку Украины

По словам Зеленского, теперь будут наполнять все это конкретикой - кто, что будет делать на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

"Конечно наши Вооруженные силы будут основой, ядром этой системы, достаточно численным, чтобы противостоять России, а это означает оружие и финансирование, над чем мы работаем. Также есть сигналы из США, что они будут готовы обеспечить определенный страховочный механизм. Это очень важно", - добавил он.

Читайте: Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Необходимо учитывать, как это будет влиять на планы НАТО

Напомним, ранее генсек НАТО Рютте заявил, что страны Запада продолжают переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине со стороны друзей и партнеров, среди которых США, Европа и другие государства.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается, однако для их реализации нужно заключить мирное соглашение.

Согласно социологическим опросам, 75% украинцев считают, что Украина должна согласиться на прекращение войны только при условии международных гарантий безопасности.

Читайте также: Основные мишени ночной атаки РФ - энергетические объекты, транспортный узел и жилой сектор, - Зеленский. ФОТОрепортаж

