Основные мишени ночной атаки РФ - энергетические объекты, транспортный узел и жилой сектор, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас все необходимые экстренные службы, энергетики, железнодорожники работают для ликвидации последствий российского удара.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной массированный удар, всего 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты. Основные мишени - гражданская инфраструктура, в частности энергетические объекты, транспортный узел, даже гаражный кооператив и, как уже стало привычным для россиян, жилой сектор. За эту ночь в разных регионах нашей страны повреждены десятки жилых домов. Продолжается ликвидация пожаров. Очевидно, что это показательные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию", - говорится в сообщении.

Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук

Также Зеленский отметил, что именно о необходимости сильных мер давления будет говорить с партнерами в эти дни.

"Уже через несколько часов - Дания, саммит Украина - государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером - двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США. Спасибо всем, кто помогает. На каждый российский удар нужен реальный ответ", - отмечает глава государства.

Напомним, 3 сентября под ударом также находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Прошло без жертв и пострадавших.

По данным Воздушных сил, уничтожено 21 из 24 ракет, обезврежено 430 дронов.