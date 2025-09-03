РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
1 694 8

Основные мишени ночной атаки РФ - энергетические объекты, транспортный узел и жилой сектор, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас все необходимые экстренные службы, энергетики, железнодорожники работают для ликвидации последствий российского удара.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной массированный удар, всего 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты. Основные мишени - гражданская инфраструктура, в частности энергетические объекты, транспортный узел, даже гаражный кооператив и, как уже стало привычным для россиян, жилой сектор. За эту ночь в разных регионах нашей страны повреждены десятки жилых домов. Продолжается ликвидация пожаров. Очевидно, что это показательные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию", - говорится в сообщении.

последствия обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук
последствия обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук
последствия обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук
последствия обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук
последствия обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук
последствия обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук
последствия обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук
последствия обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук
последствия обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук
последствия обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук

Также Зеленский отметил, что именно о необходимости сильных мер давления будет говорить с партнерами в эти дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в энергосистеме Украины после массированного российского обстрела стабильная, - Минэнерго

"Уже через несколько часов - Дания, саммит Украина - государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером - двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США. Спасибо всем, кто помогает. На каждый российский удар нужен реальный ответ", - отмечает глава государства.

Напомним, 3 сентября под ударом также находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Прошло без жертв и пострадавших.

По данным Воздушных сил, уничтожено 21 из 24 ракет, обезврежено 430 дронов.

Автор: 

Зеленский Владимир (21798) обстрел (29323) ракеты (3700) дроны (4534)
А на Сосії чому не горять НПЗ і енергооб'єкти? Вже ж в України все для цього є. Чи як завжди Сосія знищить всю нашу енергетику а потім знову оголосить якесь перемир'я щоб ми не били у відповідь а рашисти тим часом знову накоплять дронів і ракет
показать весь комментарий
03.09.2025 10:55 Ответить
Ви взагалі новини читаєте?
показать весь комментарий
03.09.2025 10:57 Ответить
Українці, з лютого 2022 року щоденно бачуть криваві результати наслідків перебування приблуд95 з Оманськими, в кімнатах Урядового кварталу!!!
показать весь комментарий
03.09.2025 10:58 Ответить
Головне лідур озвучив свій розклад - Франція, Данія, ше якийсь хрін. "Стріляй дороге пуйло мене тута не буде. Твій буратіна"
показать весь комментарий
03.09.2025 11:15 Ответить
де застосування дронів- перехоплювачів? вже б мала спостерігатися хоча б якась ефективність від їх застосування, два місяці вже давно минуло, як обіцяв президент. Вони узагалі існують? Чи це була чергова казочка для заспокоєння лохторату? Потерпіть ще трохи і буде краще, але ж стає тільки гірше.
показать весь комментарий
03.09.2025 11:19 Ответить
Чергове гундосіння про необхідність тиску від партнерів та й все.
показать весь комментарий
03.09.2025 11:23 Ответить
як добре що нам президент кожен день відосом повідомляє про успіхи ворога по руйнації країни, а то ми і не знали би
показать весь комментарий
03.09.2025 11:33 Ответить
Чому не летять так розпіарені "фламінго" на генеруючі потужності московії та НПЗ? Але це питання більш риторичне....
показать весь комментарий
03.09.2025 11:35 Ответить
 
 