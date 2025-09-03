Ситуация в энергосистеме Украины после массированного российского обстрела стабильна, - Минэнерго

Специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, которая была повреждена в результате обстрелов. Применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Плановых отключений нет, специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру, которая была повреждена в результате вражеских атак.

Также продолжаются плановые технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за атаки РФ в Калуше ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детсадах

Известно, что ночью войска РФ атаковали объекты инфраструктуры на Ивано-Франковщине и Черниговщине.