РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10469 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
295 0

Ситуация в энергосистеме Украины после массированного российского обстрела стабильна, - Минэнерго

Энергоснабжение в Украине

Специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, которая была повреждена в результате обстрелов. Применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Плановых отключений нет, специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру, которая была повреждена в результате вражеских атак.

Также продолжаются плановые технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за атаки РФ в Калуше ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детсадах

Известно, что ночью войска РФ атаковали объекты инфраструктуры на Ивано-Франковщине и Черниговщине.

Автор: 

энергетика (2600) Минэнерго (378)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 