Ситуация в энергосистеме Украины после массированного российского обстрела стабильна, - Минэнерго
Специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, которая была повреждена в результате обстрелов. Применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
Плановых отключений нет, специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру, которая была повреждена в результате вражеских атак.
Также продолжаются плановые технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
Известно, что ночью войска РФ атаковали объекты инфраструктуры на Ивано-Франковщине и Черниговщине.
