Ситуація в енергосистемі України після масованого російського обстрілу стабільна, - Міненерго

Фахівці продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок обстрілів. Застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.

Планових відключень немає, фахівці продовжують відновлювати інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок ворожих атак.

Також тривають планові технічні заходи з підготовки до опалювального сезону.

Відомо, що вночі війська РФ атакували об'єкти інфраструктури на Івано-Франківщині та Чернігівщині.