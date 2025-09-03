Ситуація в енергосистемі України після масованого російського обстрілу стабільна, - Міненерго
Фахівці продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок обстрілів. Застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.
Планових відключень немає, фахівці продовжують відновлювати інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок ворожих атак.
Також тривають планові технічні заходи з підготовки до опалювального сезону.
Відомо, що вночі війська РФ атакували об'єкти інфраструктури на Івано-Франківщині та Чернігівщині.
