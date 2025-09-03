УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11264 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
350 0

Ситуація в енергосистемі України після масованого російського обстрілу стабільна, - Міненерго

Енергопостачання в Україні

Фахівці продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок обстрілів. Застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.

Планових відключень немає, фахівці продовжують відновлювати інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок ворожих атак.

Також тривають планові технічні заходи з підготовки до опалювального сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через атаку РФ у Калуші погіршилося повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках

Відомо, що вночі війська РФ атакували об'єкти інфраструктури на Івано-Франківщині та Чернігівщині.

Автор: 

енергетика (2671) Міненерго (1449)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 