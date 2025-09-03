Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині: частина Ніжинського району без світла (оновлено). ФОТОрепортаж

Чернігівська область у ніч проти середи перебувала під атакою російських безпілотників.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури. Без електрики більше 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі", - йдеться у повідомленні.

Для відновлення задіяні всі необхідні служби.

Як повідомлялося, вранці 31 серпня Чернігівська область також зазнала атаки російських безпілотників. Тоді без світла була частина Ніжина і понад 30 тис. домогосподарств у районі.

За даними ДСНС, російський БпЛА спричинив пожежу житлового будинку.

"Вночі у м. Борзна Ніжинського району внаслідок атаки виникло загоряння житлового будинку. Пожежу ліквідовано", - інформують рятувальники.

Вибуховою хвилею також пошкоджено 7 житлових будинків та 2 автомобілі.

Жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 3 вересня під ударом перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.