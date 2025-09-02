УКР
Росія атакувала школу та магазин на Чернігівщині: поранених немає. ФОТОрепортаж

2 вересня російська армія завдала удару по непрацюючій школі у прикордонному місті Семенівка на Чернігівщині.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Фото: Поліція Чернігівської області

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти скинули авіабомби на Успенівку: загинув чоловік

За даними правоохоронців, школа пошкоджена, постраждалих немає. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 КК України ("Воєнні злочини").

Крім того, атаці піддався магазин у центрі села, який обслуговує місцевих мешканців. На момент обстрілу людей поруч не було, поранених немає, повідомив начальник поліції Семенівської громади Сергій Деденко.

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Поліція Чернігівської області

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у Дніпровському районі

обстріл (30644) Нацполіція (15455) школа (2257) Чернігівська область (1014) Корюківський район (23) Семенівка (5)
