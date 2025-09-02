Росія атакувала школу та магазин на Чернігівщині: поранених немає. ФОТОрепортаж

2 вересня російська армія завдала удару по непрацюючій школі у прикордонному місті Семенівка на Чернігівщині.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, школа пошкоджена, постраждалих немає. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 КК України ("Воєнні злочини").

Крім того, атаці піддався магазин у центрі села, який обслуговує місцевих мешканців. На момент обстрілу людей поруч не було, поранених немає, повідомив начальник поліції Семенівської громади Сергій Деденко.

