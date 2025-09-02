РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11404 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
676 1

Россия атаковала школу и магазин в Черниговской области: раненых нет. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 сентября российская армия нанесла удар по неработающей школе в приграничном городе Семеновка на Черниговщине.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Россия обстреляла школу и магазин в Черниговской области
Фото: Полиция Черниговской области

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты сбросили авиабомбы на Успеновку: погиб мужчина

По данным правоохранителей, школа повреждена, пострадавших нет. Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины ("Военные преступления").

Кроме того, атаке подвергся магазин в центре села, который обслуживает местных жителей. На момент обстрела людей рядом не было, раненых нет, сообщил начальник полиции Семеновской громады Сергей Деденко.

Россия обстреляла школу и магазин в Черниговской области
Фото: Полиция Черниговской области

Россия обстреляла школу и магазин в Черниговской области
Фото: Полиция Черниговской области

Россия обстреляла школу и магазин в Черниговской области
Фото: Полиция Черниговской области

Россия обстреляла школу и магазин в Черниговской области
Фото: Полиция Черниговской области

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" на Киев: обломки упали в Днепровском районе

Автор: 

обстрел (29311) Нацполиция (16730) школа (3040) Черниговская область (1238) Корюковский район (24) Семеновка (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трампонам потрібно показувати !
показать весь комментарий
02.09.2025 13:25 Ответить
 
 