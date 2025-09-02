Россия атаковала школу и магазин в Черниговской области: раненых нет. ФОТОРЕПОРТАЖ
2 сентября российская армия нанесла удар по неработающей школе в приграничном городе Семеновка на Черниговщине.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, школа повреждена, пострадавших нет. Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины ("Военные преступления").
Кроме того, атаке подвергся магазин в центре села, который обслуживает местных жителей. На момент обстрела людей рядом не было, раненых нет, сообщил начальник полиции Семеновской громады Сергей Деденко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex K #531926
показать весь комментарий02.09.2025 13:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль