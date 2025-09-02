Россия атаковала школу и магазин в Черниговской области: раненых нет. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 сентября российская армия нанесла удар по неработающей школе в приграничном городе Семеновка на Черниговщине.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты сбросили авиабомбы на Успеновку: погиб мужчина

По данным правоохранителей, школа повреждена, пострадавших нет. Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины ("Военные преступления").

Кроме того, атаке подвергся магазин в центре села, который обслуживает местных жителей. На момент обстрела людей рядом не было, раненых нет, сообщил начальник полиции Семеновской громады Сергей Деденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" на Киев: обломки упали в Днепровском районе