Рашисты сбросили авиабомбы на Успеневку: погиб мужчина

Враг атаковал Запорожскую область

62-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне сбросили авиабомбы на Успеновку. Разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

"Погиб мужчина", - уточнил Федоров.

Читайте также: Войска РФ ударили КАБами по Омельнику на Запорожье: погибли супруги

Больше информации на эту минуту не известно.

обстрел (29311) Запорожская область (3481) Пологовский район (130) Успеновка (2)
