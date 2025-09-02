Рашисты сбросили авиабомбы на Успеневку: погиб мужчина
62-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне сбросили авиабомбы на Успеновку. Разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
"Погиб мужчина", - уточнил Федоров.
Больше информации на эту минуту не известно.
