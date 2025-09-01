Войска РФ нанесли удары КАБами по Омельнику в Запорожской области: погибла супружеская пара
Два человека погибли в результате вражеского обстрела Пологовского района Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне атаковали КАБами село Омельник.
"Разрушены дома. В одном из них погибла супружеская пара - 64-летние мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в течение суток, 31 августа 2025 года, российские оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области.
Олександр Іванович Паламарчук
