РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10639 посетителей онлайн
Новости
640 1

Войска РФ нанесли удары КАБами по Омельнику в Запорожской области: погибла супружеская пара

Сколько КАБов сбросили россияне в апреле 2025 года

Два человека погибли в результате вражеского обстрела Пологовского района Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне атаковали КАБами село Омельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек пострадал вследствие атаки россиян на Преображенку в Запорожской области

"Разрушены дома. В одном из них погибла супружеская пара - 64-летние мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в течение суток, 31 августа 2025 года, российские оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области.

Автор: 

обстрел (29296) Запорожская область (3479) КАБ (425) Пологовский район (128) Омельник (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.09.2025 07:42 Ответить
 
 