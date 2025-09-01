Сутки в Запорожской области: под ударами 20 населенных пунктов, ранена женщина. ФОТО
В течение суток, 31 августа 2025 года, российские оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.
Как отмечается, войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Омельнику, Полтавке, Малиновке, Белогорью и Успеновке. 66-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Пологовский район.
"432 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Камышеваху, Беленькое, Каменное, Красноднепровку, Плавни, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Юрковку, Малую Токмачку, Чаривне, Ольговское и Преображенку", - говорится в сообщении.
3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку.
150 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Поступило 57 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
