Доба на Запоріжжі: під ударами 20 населених пунктів, поранено жінку. ФОТО

Впродовж доби, 31 серпня 2025 року, російські окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області.

Як зазначається, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці. 66-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

"432 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Біленьке, Камʼяне, Червонодніпровку, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Юрківку, Малу Токмачку, Чарівне, Ольгівське та Преображенку", - йдеться у повідомленні.

3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку та Малу Токмачку.

150 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 57 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, господарчих споруд та обʼєктів інфраструктури.