Новини Обстріли Запорізької області
Одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Преображенку на Запоріжжі

Наслідки атаки на Преображенку на Запоріжжі 31 серпня

31 серпня окупанти завдали удару по селу Преображенка Пологівського району Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Івана Федорова.

"Сталася пожежа. 66-річна жінка дістала поранень внаслідок атаки росіян. Медики надали їй всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни за добу здійснили 391 удар по Запорізькій області: загинула 1 людина, 37 поранені

обстріл (30603) Запорізька область (4009) Пологівський район (127) Преображенка (3) війна в Україні (5947)
