Одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Преображенку на Запоріжжі
31 серпня окупанти завдали удару по селу Преображенка Пологівського району Запорізької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Івана Федорова.
"Сталася пожежа. 66-річна жінка дістала поранень внаслідок атаки росіян. Медики надали їй всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль