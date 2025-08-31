Росіяни за добу здійснили 391 удар по Запорізькій області: загинула 1 людина, 37 поранені

Фото: Національна поліція України

Упродовж доби російські війська завдали 391 удар по території Запорізької області.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За даними обласної адміністрації, окупанти здійснили 10 ракетних ударів по Запоріжжю, 5 авіаційних ударів по Комишувасі, Білогір’ю та Малинівці, а також 2 обстріли з РСЗВ по Плавнях і Чарівному. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.

Крім того, по регіону було спрямовано 286 БпЛА різних типів, здебільшого FPV, по населених пунктах Запоріжжя, Червонодніпровка, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Васинівка, Мала Токмачка, Чарівне, Преображенка, Новопавлівка та Долинка.

Також зафіксовано 88 артилерійських ударів по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

До ОВА надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, а також об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.

