Россияне за сутки нанесли 391 удар по Запорожской области: погиб 1 человек, 37 ранены

Фото: Національна поліція України

В течение суток российские войска нанесли 391 удар по территории Запорожской области.

Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По данным областной администрации, оккупанты совершили 10 ракетных ударов по Запорожью, 5 авиационных ударов по Камышевахе, Белогорью и Малиновке, а также 2 обстрела из РСЗО по Плавням и Чаривному. В результате атак погиб один человек, еще 37 получили ранения.

Кроме того, по региону было направлено 286 БпЛА различных типов, в основном FPV, по населенным пунктам Запорожье, Красноднепровка, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Васильевка, Малая Токмачка, Чаривне, Преображенка, Новопавловка и Долинка.

Также зафиксировано 88 артиллерийских ударов по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

В ОГА поступило 382 сообщения о повреждении домов, квартир, хозяйственных построек, гаражей, автомобилей, а также объектов критической и социальной инфраструктуры.

