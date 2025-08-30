Атака РФ на Запорожье: 3 многоэтажки и 32 частных дома остаются без газа

В Запорожье продолжается ликвидация последствий российской ночной атаки.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Электричество

Как отмечается, сегодня энергетики работали без остановки. На сейчас вернули электричество большинству потребителей. Впрочем, работы еще продолжаются.

Также смотрите: Последствия российской атаки на Запорожье: враг нанес 7 ракетных ударов и ударил шестью беспилотниками. ФОТОрепортаж

Газ

Поврежденные вражескими ударами дома остаются отключенными из соображений безопасности. Это 3 многоэтажки и 32 частных дома. Специалисты вернут газ в дома после проверки и восстановления всех систем.

Также читайте: Зеленский о ночном обстреле РФ: Теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия

Напомним, ночью 30 августа оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью и области. Враг применил беспилотники и ракеты. По последним данным, известно об одной погибшей и 34 пострадавших, среди которых двое детей