Последствия российской атаки на Запорожье: враг нанес 7 ракетных ударов и ударил 6 беспилотниками. ФОТОрепортаж
30 августа в период с 01:46 до 04:05 оккупанты атаковали областной центр 7 ракетами (тип устанавливается) и 6 БПЛА (предварительно, типа "Shahed").
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Попадания пришлись по объектам инфраструктуры, территориям частных домовладений и вблизи многоквартирных домов.
По информации начальника ОВА Ивана Федорова, в результате атаки один человек погиб, еще 21 - получили ранения.
Oleg Zaporogec
