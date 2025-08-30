РУС
Последствия российской атаки на Запорожье: враг нанес 7 ракетных ударов и ударил 6 беспилотниками. ФОТОрепортаж

30 августа в период с 01:46 до 04:05 оккупанты атаковали областной центр 7 ракетами (тип устанавливается) и 6 БПЛА (предварительно, типа "Shahed").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Попадания пришлись по объектам инфраструктуры, территориям частных домовладений и вблизи многоквартирных домов.

По информации начальника ОВА Ивана Федорова, в результате атаки один человек погиб, еще 21 - получили ранения.

Комбинированная атака РФ на Запорожье
Фото: Национальная полиция Украины
Удар по Запорожью
Фото: Национальная полиция Украины
Удар по Запорожью
Фото: Национальная полиция Украины
Удар по Запорожью
Фото: Национальная полиция Украины
Удар по Запорожью
Фото: Национальная полиция Украины
Удар по Запорожью
Фото: Национальная полиция Украины
Удар по Запорожью
Фото: Национальная полиция Украины
Удар по Запорожью
Фото: Национальная полиция Украины
Удар по Запорожью
Фото: Национальная полиция Украины

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Запорожье: один человек погиб, 16 - ранены, в том числе двое детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Запорожье (2742) обстрел (29254) Запорожская область (3471) Запорожский район (226)
Мерзенні кацапопідари не дали поспати
30.08.2025 08:02 Ответить
 
 