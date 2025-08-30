Последствия российской атаки на Запорожье: враг нанес 7 ракетных ударов и ударил 6 беспилотниками. ФОТОрепортаж

30 августа в период с 01:46 до 04:05 оккупанты атаковали областной центр 7 ракетами (тип устанавливается) и 6 БПЛА (предварительно, типа "Shahed").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Попадания пришлись по объектам инфраструктуры, территориям частных домовладений и вблизи многоквартирных домов.

По информации начальника ОВА Ивана Федорова, в результате атаки один человек погиб, еще 21 - получили ранения.

Фото: Национальная полиция Украины

