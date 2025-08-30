1 332 3
Наслідки російської атаки на Запоріжжя: ворог завдав 7 ракетних ударів та вдарив шістьма безпілотниками. ФОТОрепортаж
30 серпня в період з 01:46 до 04:05 окупанти атакували обласний центр 7 ракетами (тип встановлюється) та 6 БпЛА (попередньо, типу "Shahed").
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Влучання прийшлись по об’єктах інфраструктури, територіях приватних домоволодінь та поблизу багатоквартирних будинків.
За інформацією начальника ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки одна людина загинула, ще 21 - дістали поранення.
