Наслідки російської атаки на Запоріжжя: ворог завдав 7 ракетних ударів та вдарив шістьма безпілотниками. ФОТОрепортаж

30 серпня в період з 01:46 до 04:05 окупанти атакували обласний центр 7 ракетами (тип встановлюється) та 6 БпЛА (попередньо, типу "Shahed").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Влучання прийшлись по об’єктах інфраструктури, територіях приватних домоволодінь та поблизу багатоквартирних будинків.

За інформацією начальника ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки одна людина загинула, ще 21 - дістали поранення.

Комбінована атака рф на Запоріжжя
Фото: Національна поліція України
Удар по Запоріжжі
Фото: Національна поліція України
Удар по Запоріжжі
Фото: Національна поліція України
Удар по Запоріжжі
Фото: Національна поліція України
Удар по Запоріжжі
Фото: Національна поліція України
Удар по Запоріжжі
Фото: Національна поліція України
Удар по Запоріжжі
Фото: Національна поліція України
Удар по Запоріжжі
Фото: Національна поліція України
Удар по Запоріжжі
Фото: Національна поліція України

Запоріжжя обстріл Запорізька область Запорізький район
