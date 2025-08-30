Ворог масовано атакував Запоріжжя: одна людина загинула, 16 - поранені, в тому числі двоє дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 30 серпня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю та області. Ворог застосував безпілотники та ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Росіяни атакували обласний центр різними видами озброєння. Є влучання в житлову забудову. Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється", - зазначив він.

Він додав, що рашисти завдали 12 ударів по Запоріжжю, внаслідок атаки зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств.

"На місцях влучань виникли пожежі. Наразі трьом людям знадобилася допомога медиків. Інші наслідки атаки встановлюються", - додав Федоров.

В Запоріжжі на деяких вулицях зникло світло внаслідок ворожих ударів. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків одразу, як дозволить безпекова ситуація.

"Вночі ворог завдав масованих ударів по місту. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще 6 врятували рятувальники. Кількість постраждалих уточнюється", - зазначили у ДСНС України.

Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди.

Оновлення

Станом на 6:30 стало відомо про 16 поранених, в тому числі двоє дітей. Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя.

"Вісім людей госпіталізовані - серед них двоє дітей - десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - зазначив Федоров.

Кількість поранених у Запоріжжі збільшується.

"Уже 22 поранених через нічні удари росіян по Запоріжжю. Серед постраждалих троє дітей - хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років", - повідомив Федоров.

Фото: Іван Федоров, начальник ОВА

