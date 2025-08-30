УКР
2 410 12

Ворог масовано атакував Запоріжжя: одна людина загинула, 16 - поранені, в тому числі двоє дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 30 серпня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю та області. Ворог застосував безпілотники та ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Росіяни атакували обласний центр різними видами озброєння. Є влучання в житлову забудову. Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється", - зазначив він.

Він додав, що рашисти завдали 12 ударів по Запоріжжю, внаслідок атаки зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств.

"На місцях влучань виникли пожежі. Наразі трьом людям знадобилася допомога медиків. Інші наслідки атаки встановлюються", - додав Федоров.

 В Запоріжжі на деяких вулицях зникло світло внаслідок ворожих ударів. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків одразу, як дозволить безпекова ситуація.

"Вночі ворог завдав масованих ударів по місту. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще 6 врятували рятувальники. Кількість постраждалих уточнюється", - зазначили у ДСНС України.

Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди.

Оновлення

Станом на 6:30 стало відомо про 16 поранених, в тому числі двоє дітей. Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя.

"Вісім людей госпіталізовані - серед них двоє дітей - десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога",  - зазначив Федоров.

Кількість поранених у Запоріжжі збільшується.

"Уже 22 поранених через нічні удари росіян по Запоріжжю. Серед постраждалих троє дітей - хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років",  - повідомив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дронами Запоріжжя: пошкоджено будівлю, виникла пожежа на підприємстві. ФОТО

Удар по Запоріжжю
Фото: Іван Федоров, начальник ОВА
Удар по Запоріжжю
Фото: Іван Федоров, начальник ОВА
Удар по Запоріжжю
Фото: Іван Федоров, начальник ОВА
Удар по Запоріжжю
Фото: Іван Федоров, начальник ОВА
Удар по Запоріжжю
Фото: Іван Федоров, начальник ОВА
Удар по Запоріжжю
Фото: Іван Федоров, начальник ОВА
Удар по Запоріжжю
Фото:  Іван Федоров, начальник ОВА  
Удар по Запоріжжю
Фото: ДСНС України
Удар по Запоріжжю
Фото: ДСНС України
Удар по Запоріжжю
Фото: ДСНС України
Удар по Запоріжжю
Фото: ДСНС України
Удар по Запоріжжю
Фото: ДСНС України
Удар по Запоріжжю
Фото: ДСНС України

Автор: 

Запоріжжя (2364) обстріл (30586) Запорізька область (4006) Запорізький район (230)
+8
Твоя россия, как бы она не называлась в данный исторический момент - Империя, Союз или Федерация, всегда действует однотипно. Сначала приходит армия с танками, пушками и самолетами, а за ней приходит НКВД с депортациями, экспроприациями и расстрельными подвалами
показати весь коментар
30.08.2025 07:31 Відповісти
+6
Багатьом мариться що варто лише капітулювати- і смерті припиняться, настане мир і ;життя як в ссср, де всі були рівні, всі брати, а просто в ЗАГСі, щойно одружився, давали квартиру, дачу, авто і чЛєнінську премію;.
Ні. Буде геноцид. Спочатку знищать націоналістів, потім ;какая разніца;, а під кінець і ждунів та сєпарських активістів.
показати весь коментар
30.08.2025 06:52 Відповісти
+5
У совку рівності не було, партноменклатура жирувала, усі інші жили у злиднях і пошуку дефіциту, а дефіцитом було все
показати весь коментар
30.08.2025 07:56 Відповісти
Щас наши Фламинго как взлетят и как ударят по всем рагистким НПЗ, кацапы спазу же завоют. Слава великому ЗЕ
показати весь коментар
30.08.2025 06:40 Відповісти
Вова это без ответа не оставит. НПЗ на Кацапстане будут пылать и взлетать на воздух
показати весь коментар
30.08.2025 06:41 Відповісти
Багатьом мариться що варто лише капітулювати- і смерті припиняться, настане мир і ;життя як в ссср, де всі були рівні, всі брати, а просто в ЗАГСі, щойно одружився, давали квартиру, дачу, авто і чЛєнінську премію;.
Ні. Буде геноцид. Спочатку знищать націоналістів, потім ;какая разніца;, а під кінець і ждунів та сєпарських активістів.
показати весь коментар
30.08.2025 06:52 Відповісти
Якщо «кажется» то хрестись. Кацапи це убивці зараз, а у випадку капітуляції будуть живодерами. Подивись на замордованих українських полонених
показати весь коментар
30.08.2025 07:27 Відповісти
Твоя россия, как бы она не называлась в данный исторический момент - Империя, Союз или Федерация, всегда действует однотипно. Сначала приходит армия с танками, пушками и самолетами, а за ней приходит НКВД с депортациями, экспроприациями и расстрельными подвалами
показати весь коментар
30.08.2025 07:31 Відповісти
Я сказав вище буде геноцид.
показати весь коментар
30.08.2025 07:34 Відповісти
У совку рівності не було, партноменклатура жирувала, усі інші жили у злиднях і пошуку дефіциту, а дефіцитом було все
показати весь коментар
30.08.2025 07:56 Відповісти
Я так зрозумів пана, що мацковити клованів та КВНщиків нищити не будуть !
Що логічно, бо вони вспіють втекти на Захід к своїй нерухомості та рахункам, на які вони намародерили під час цієї війни.
показати весь коментар
30.08.2025 08:29 Відповісти
рашиська орда розуміє тільки силу ,насамперед мають палати рашиські міста в тому числі москва і мають знищуватись рашиські злочинці які причетні до злочинів проти українського народу, включаючи пропаганлонів ну і нарешті знищення найкривавішого терориста путіна.
показати весь коментар
30.08.2025 08:26 Відповісти
Коли знищать єлабугу? Дуже треба!
показати весь коментар
30.08.2025 09:17 Відповісти
 
 