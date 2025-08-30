Атака РФ на Запоріжжя: 3 багатоповерхівки та 32 приватні будинки залишаються без газу
У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російської нічної атаки.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Електрика
Як зазначається, сьогодні енергетики працювали без зупину. На зараз повернули електрику більшості споживачів. Утім, роботи ще тривають.
Газ
Понівечені ворожими ударами будинки залишаються відключеними з міркувань безпеки. Це 3 багатоповерхівки та 32 приватні будинки. Фахівці повернуть газ в оселі після перевірки та відновлення всіх систем.
Нагадаємо, вночі 30 серпня окупанти завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю та області. Ворог застосував безпілотники та ракети. За останніми даними, відомо про одну загиблу та 34 постраждалих, серед яких двоє дітей
