Один человек пострадал вследствие атаки россиян на Преображенку на Запорожье

Последствия атаки на Преображенку в Запорожье 31 августа

31 августа оккупанты нанесли удар по селу Преображенка Пологовского района Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

"Произошел пожар. 66-летняя женщина получила ранения вследствие атаки россиян. Медики оказали ей всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне за сутки совершили 391 удар по Запорожской области: погиб 1 человек, 37 ранены

