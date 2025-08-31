Один человек пострадал вследствие атаки россиян на Преображенку на Запорожье
31 августа оккупанты нанесли удар по селу Преображенка Пологовского района Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.
"Произошел пожар. 66-летняя женщина получила ранения вследствие атаки россиян. Медики оказали ей всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль