РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5306 посетителей онлайн
Новости
324 1

Россияне атаковали Сумщину, повреждена гражданская инфраструктура, - ОВА

Вибух

Вечером 31 августа россияне атаковали Ворожбянскую и Белопольскую громады Сумщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

"Вследствие ударов повреждена гражданская инфраструктура. В одном из населенных пунктов возник пожар в жилом секторе. Предварительно - без жертв и пострадавших. На местах работают экстренные и аварийные службы, ликвидируя последствия вражеских атак", - рассказал он.

Читайте: Часть Сумского района обесточена из-за атаки РФ, - ОВА

Автор: 

обстрел (29272) Сумская область (3622) Сумский район (384) Белополье (24) Ворожба (6) война в Украине (5902)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на Сумщині ще існує законна обрана місцева влада?
показать весь комментарий
31.08.2025 22:52 Ответить
 
 