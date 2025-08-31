Россияне атаковали Сумщину, повреждена гражданская инфраструктура, - ОВА
Вечером 31 августа россияне атаковали Ворожбянскую и Белопольскую громады Сумщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.
"Вследствие ударов повреждена гражданская инфраструктура. В одном из населенных пунктов возник пожар в жилом секторе. Предварительно - без жертв и пострадавших. На местах работают экстренные и аварийные службы, ликвидируя последствия вражеских атак", - рассказал он.
