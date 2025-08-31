УКР
Новини
Росіяни атакували Сумщину, пошкоджена цивільна інфраструктура, - ОВА

Вибух

Ввечері 31 серпня росіяни атакували Ворожбянську та Білопільську громади Сумщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.

"Внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. В одному з населених пунктів виникла пожежа у житловому секторі. Попередньо – без жертв та постраждалих. На місцях працюють екстрені та аварійні служби, ліквідовуючи наслідки ворожих атак", - розповів він.

Читайте: Частина Сумського району знеструмлена через атаку РФ, - ОВА

Автор: 

А на Сумщині ще існує законна обрана місцева влада?
