Росіяни атакували Сумщину, пошкоджена цивільна інфраструктура, - ОВА
Ввечері 31 серпня росіяни атакували Ворожбянську та Білопільську громади Сумщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.
"Внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. В одному з населених пунктів виникла пожежа у житловому секторі. Попередньо – без жертв та постраждалих. На місцях працюють екстрені та аварійні служби, ліквідовуючи наслідки ворожих атак", - розповів він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Герхард
показати весь коментар31.08.2025 22:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль