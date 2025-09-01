УКР
Війська РФ ударили КАБами по Омельнику на Запоріжжі: загинуло подружжя

Скільки КАБів скинули росіяни у квітні 2025 року

Дві людини загинули внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни атакували КАБами село Омельник.

Також читайте: Одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Преображенку на Запоріжжі

"Зруйновані будинки. В одному з них загинуло подружжя - 64-річні чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що впродовж доби, 31 серпня 2025 року, російські окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. 

обстріл (30628) Запорізька область (4012) КАБ (426) Пологівський район (128) Омельник (1)
