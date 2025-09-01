Війська РФ ударили КАБами по Омельнику на Запоріжжі: загинуло подружжя

Дві людини загинули внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни атакували КАБами село Омельник.

"Зруйновані будинки. В одному з них загинуло подружжя - 64-річні чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що впродовж доби, 31 серпня 2025 року, російські окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області.