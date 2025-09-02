Рашисти скинули авіабомби на Успенівку: загинув чоловік
62-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни скинули авіабомби на Успенівку. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки і господарчі споруди.
"Загинув чоловік", - уточнив Федоров.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
