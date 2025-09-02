УКР
Рашисти скинули авіабомби на Успенівку: загинув чоловік

Ворог атакував Запорізьку область

62-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни скинули авіабомби на Успенівку. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки і господарчі споруди.

"Загинув чоловік", - уточнив Федоров.

Читайте також: Війська РФ ударили КАБами по Омельнику на Запоріжжі: загинуло подружжя

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

