Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині: без світла частина Ніжина і понад 30 тис. домогосподарств у районі

РФ вдарила по критичній інфраструктурі на Чернігівщині

Сьогодні вранці, 31 серпня, Чернігівська область зазнала атаки російських безпілотників.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Без електрики більше 30 тис. домогосподарств, а також частина міста Ніжин.

Для відновлення задіяні всі необхідні служби.

Повідомляється, що станом на 10:30 електропостачання міської лікарні, об’єктів місцевого водоканалу відновлені. Роботи тривають.

Читайте також: Кількість обстрілів з боку Росії зросла на Чернігівщині, - ДПСУ

Ніжин (67) обстріл (30603) Чернігівська область (1012) Ніжинський район (13)
Готуємо генератори, паливо, акумулятори, аварійне освітлення та зв'язок, купуємо батарейки, заряджаємо повербанки.
31.08.2025 11:19 Відповісти
...Або примушуйте Гундоса поновити енерго перемир'я, яке це лайно смердюче похерив, почавши бити по нпз.
31.08.2025 11:40 Відповісти
Шо кацапчік, сциконтно що без грошеняток задишитесь? Не сумнівайся, залишитесь.

Адміністратори, ви хоч пишіть за що баните, а то якийсь ідіотизм. Здається навіть не матюкав вчора нікого, а тут бац - забанєно. Не розумію для чого тоді банини якщо не в воспітатєльних целях.
31.08.2025 12:05 Відповісти
ps не цей, акк, а мій основний, не скажу який
31.08.2025 12:07 Відповісти
Купи собі мозок, ідіот.
31.08.2025 12:26 Відповісти
Свинособаки до холодів "візьмуться"за газові мережі і обладнання...Иварюки..
31.08.2025 12:09 Відповісти
тварюки
31.08.2025 12:10 Відповісти
Незабаром початок нового навчального року, й кацапські виродки почнуть гатити по навчальних закладах, при чому всіх без виключення!
31.08.2025 11:42 Відповісти
31.08.2025 12:10 Відповісти
 
 