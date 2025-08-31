Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині: без світла частина Ніжина і понад 30 тис. домогосподарств у районі
Сьогодні вранці, 31 серпня, Чернігівська область зазнала атаки російських безпілотників.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Без електрики більше 30 тис. домогосподарств, а також частина міста Ніжин.
Для відновлення задіяні всі необхідні служби.
Повідомляється, що станом на 10:30 електропостачання міської лікарні, об’єктів місцевого водоканалу відновлені. Роботи тривають.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Адміністратори, ви хоч пишіть за що баните, а то якийсь ідіотизм. Здається навіть не матюкав вчора нікого, а тут бац - забанєно. Не розумію для чого тоді банини якщо не в воспітатєльних целях.