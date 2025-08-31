Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині: без світла частина Ніжина і понад 30 тис. домогосподарств у районі

Сьогодні вранці, 31 серпня, Чернігівська область зазнала атаки російських безпілотників.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Без електрики більше 30 тис. домогосподарств, а також частина міста Ніжин.



Для відновлення задіяні всі необхідні служби.



Повідомляється, що станом на 10:30 електропостачання міської лікарні, об’єктів місцевого водоканалу відновлені. Роботи тривають.

